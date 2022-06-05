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Курсанты и офицеры Военного института Сил воздушной обороны проголосовали в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
5 Июня 2022, 19:51
Курсанты и офицеры Военного института Сил воздушной обороны проголосовали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Личный состав Военного института сил Воздушной обороны принял участие в референдуме по поправкам в Конституцию в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курсанты Военного института Сил воздушной обороны в числе первых пришли на избирательный участок, выразив свою гражданскую позицию на республиканском референдуме. Всего от военного института в голосовании приняли участие более 1700 человек, в том числе около 600 офицеров и военнослужащих по контракту, более 150 из числа гражданского персонала и более 330 курсантов.

Не остались в стороне от такого значимого события и члены семей военнослужащих. Все они отдали свой голос на участках по месту жительства.

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«Работа с личным составом института по разъяснению дополнений и изменений в Конституцию проводилась заблаговременно. Благодаря этому весь личный состав понимает важность мероприятия и с полным осознанием своего гражданского долга принял участие в голосовании за важные для государства решения», - сказал старший офицер по идеологической и военно-патриотической работе военного института майор Алибек Ниязов.

По мнению курсанта 2 курса Бекета Орынбасарова, референдум является важным институтом прямой демократии и подразумевает непосредственное участие каждого гражданина нашего государства. Как будущий офицер, он уверен, что его голос станет вкладом в стабильное развитие страны.


Актюбинская область   Вузы   Армия   Конституция   Референдум   Актобе  
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