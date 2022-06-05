Курсанты и офицеры Военного института Сил воздушной обороны проголосовали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Личный состав Военного института сил Воздушной обороны принял участие в референдуме по поправкам в Конституцию в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Курсанты Военного института Сил воздушной обороны в числе первых пришли на избирательный участок, выразив свою гражданскую позицию на республиканском референдуме. Всего от военного института в голосовании приняли участие более 1700 человек, в том числе около 600 офицеров и военнослужащих по контракту, более 150 из числа гражданского персонала и более 330 курсантов.

Не остались в стороне от такого значимого события и члены семей военнослужащих. Все они отдали свой голос на участках по месту жительства.

«Работа с личным составом института по разъяснению дополнений и изменений в Конституцию проводилась заблаговременно. Благодаря этому весь личный состав понимает важность мероприятия и с полным осознанием своего гражданского долга принял участие в голосовании за важные для государства решения», - сказал старший офицер по идеологической и военно-патриотической работе военного института майор Алибек Ниязов.