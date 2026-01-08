Курсанты в Казахстане создают учебные модели для изучения авиабезопасности и связи

Одним из таких проектов стал биоакустический прототип для снижения орнитологических рисков на аэродромах. С помощью комбинированного звукового и ультразвукового воздействия курсанты оценивают эффективность различных решений и изучают ограничения, которые важно учитывать для безопасной эксплуатации.

Другой проект связан с устойчивой связью в полевых условиях. Мобильное устройство экстренного оповещения моделирует передачу команд вне сотовых сетей, обеспечивает иерархию управления, криптографическую защиту сообщений и автономное питание. Такая разработка помогает курсантам на практике понять принципы управления в условиях радиопомех и чрезвычайных ситуаций.

Третье направление — учебный макет дистанционного управления с технологией Long Range, который наглядно демонстрирует возможности дальнодействующей беспроводной связи при минимальном энергопотреблении. Он используется при изучении радиоволн и антенн и помогает закреплять теоретические знания через практику.

Как отметил руководитель проектов, доктор PhD, преподаватель кафедры специальных дисциплин полковник Владимир Арсеньев, все разработки пока остаются учебными прототипами.

— Их главная ценность в самом процессе создания: постановка задачи, инженерные расчеты, программирование, тестирование и анализ результатов. Часть проектов может стать основой магистерских диссертаций и продолжить развитие в рамках научной работы, — подчеркнул он.

Такой подход позволяет курсантам не просто использовать готовые системы, а глубоко понимать принципы их работы и адаптировать решения к реальным условиям службы, повышая уровень подготовки будущих офицеров в сфере связи, управления и безопасности.

