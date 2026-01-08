РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:42, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Курсанты в Казахстане создают учебные модели для изучения авиабезопасности и связи

    В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в Алматы курсанты разрабатывают учебные модели, которые позволяют на практике изучать задачи авиационной безопасности, устойчивой связи и дистанционного управления, передает агентство Kazinform. 

    Курсанты в Казахстане создают учебные модели для изучения авиабезопасности и связи
    Фото: Минобороны РК

    Одним из таких проектов стал биоакустический прототип для снижения орнитологических рисков на аэродромах. С помощью комбинированного звукового и ультразвукового воздействия курсанты оценивают эффективность различных решений и изучают ограничения, которые важно учитывать для безопасной эксплуатации.

    Другой проект связан с устойчивой связью в полевых условиях. Мобильное устройство экстренного оповещения моделирует передачу команд вне сотовых сетей, обеспечивает иерархию управления, криптографическую защиту сообщений и автономное питание. Такая разработка помогает курсантам на практике понять принципы управления в условиях радиопомех и чрезвычайных ситуаций.

    Третье направление — учебный макет дистанционного управления с технологией Long Range, который наглядно демонстрирует возможности дальнодействующей беспроводной связи при минимальном энергопотреблении. Он используется при изучении радиоволн и антенн и помогает закреплять теоретические знания через практику.

    Как отметил руководитель проектов, доктор PhD, преподаватель кафедры специальных дисциплин полковник Владимир Арсеньев, все разработки пока остаются учебными прототипами.

    — Их главная ценность в самом процессе создания: постановка задачи, инженерные расчеты, программирование, тестирование и анализ результатов. Часть проектов может стать основой магистерских диссертаций и продолжить развитие в рамках научной работы, — подчеркнул он.

    Такой подход позволяет курсантам не просто использовать готовые системы, а глубоко понимать принципы их работы и адаптировать решения к реальным условиям службы, повышая уровень подготовки будущих офицеров в сфере связи, управления и безопасности.

    Ранее мы рассказывали, как курсанты военного института проходят морскую практику на Каспии. 

     

    Теги:
    Вузы Казахстан Связь, ТВ, IT Безопасность
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают