Курсанта академии МВД обвинили в избиении несовершеннолетней в Алматы

В сети появилась информация о том, что 17-летняя девушка пострадала от действий своего бывшего парня. По словам сестры пострадавшей, инцидент произошел 29 ноября.

— Душил ремнем и руками, брал за волосы и бил о бардачок машины, кинул на землю, пинал по ребрам, бил руками по голове. Она пыталась убежать, он ее догнал, заставил сесть в машину, не выпускал, когда пыталась позвонить маме, — написала сестра пострадавшей.

В результате девушка получила сотрясение мозга и повреждения мягких тканей. Отмечается, что подозреваемый обучается в Академии МВД.

Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

Сообщается, что по факту было возбуждено уголовное дело и проведено всестороннее расследование. Были опрошены сама девушка и другие участники инцидента.

— Потерпевшая совместно с родителями отказалась от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы. Видимых телесных повреждений у нее не установлено. С учетом этих обстоятельств и с согласия надзорного органа производство по уголовному делу прекращено в порядке, предусмотренном законом, — говорится в сообщении полиции.

При этом в департаменте полиции сообщили, что решением дисциплинарной комиссии Алматинской Академии МВД РК курсант, причастный к инциденту, отчислен из учебного заведения.

Ранее сообщалось, что акима Кандыагаша Казбека Аккайыра уволят за избиение женщины. В декабре 2024 года в кабинете акимата между Казбеком Аккайыром и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов по плечу и голове, не повлекших легкого вреда здоровью. Он был привлечен к ответственности по статье «Побои» Уголовного кодекса.