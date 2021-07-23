Курсант военного института получил пулевое ранение в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курсант Военного института Сухопутных войск в Алматы получил пулевое ранение во время занятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах информацией Министерство обороны РК сообщает следующее. 20 июля 2021 года в Военном институте Сухопутных войск в ходе занятий по противодиверсионной безопасности из-за нарушения одним из курсантов мер безопасности при обращении с оружием произошел непроизвольный автоматический выстрел. Пуля задела ногу другого курсанта. Пострадавший был оперативно доставлен в Военный клинический госпиталь г. Алматы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью курсанта ничего не угрожает.
О произошедшем сообщено родителям.
В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в Министерстве обороны РК.
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