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Курсант военного института получил пулевое ранение в Алматы

23 Июля 2021 14:04
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Курсант военного института получил пулевое ранение в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курсант Военного института Сухопутных войск в Алматы получил пулевое ранение во время занятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с распространяющейся в социальных сетях и мессенджерах информацией Министерство обороны РК сообщает следующее. 20 июля 2021 года в Военном институте Сухопутных войск в ходе занятий по противодиверсионной безопасности из-за нарушения одним из курсантов мер безопасности при обращении с оружием произошел непроизвольный автоматический выстрел. Пуля задела ногу другого курсанта. Пострадавший был оперативно доставлен в Военный клинический госпиталь г. Алматы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью курсанта ничего не угрожает.

О произошедшем сообщено родителям.

В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в Министерстве обороны РК.


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#Алматы   #Образование   #Происшествия   #МОН   #Вооруженные силы  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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