Курс теңге укрепился на 1,3% по итогам июля — Нацбанк РК

По итогам июля курс теңге укрепился на 1,3%, до 473,81 теңге за доллар США, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 369 млн долларов США до 389 млн долларов США. Общий объем торгов составил 8,6 млрд долларов США.

Объем продаж валюты из Национального фонда на биржевом рынке в июле составил 200 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 2,3% от общего объема торгов, или около девяти млн долларов США в день.

Также в целях выделения трансфертов в республиканский бюджет Национальный Банк приобрел у Национального фонда в июле 500 млн долларов США, которые будут реализованы на внутреннем валютном рынке равномерно до конца 2026 года в рамках зеркалирования операций с Национальным фондом.

В августе объем продаж Национальным Банком валюты на биржевом рынке из Национального фонда составит от 200 до 300 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано порядка 374 млрд теңге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 374 млрд теңге.

При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

Валютные интервенции в июле Национальным Банком не проводились.

Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 195 млн долларов США. Действие данной нормы было приостановлено с 15 июля 2026 года.

В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ Национальный Банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 375 млн долларов США, или около 4,4% от общего объема торгов. Дальнейшие решения будут приниматься с учетом рыночной ситуации в рамках инвестиционного управления пенсионными активами.

Ранее сообщалось о том, что по итогам дневных торгов 3 августа средневзвешенный курс доллара составил 475,38 теңге, поднявшись на 1,57 теңге. Официальный курс Национального банка на 3 августа установлен на уровне 473,59 теңге.