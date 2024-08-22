Курс доллара вырос на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 479,08 тенге, повысившись на 2,48 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 августа равен 475,1 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 478,72 тенге, а продают по 480,32 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,98 тенге, продают по 480 тенге.

21 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 475,70 тенге.