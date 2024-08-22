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    16:40, 22 Август 2024 | GMT +6

    Курс доллара вырос на торгах

    Доллар мен рубльдің бүгінгі бағамы қандай
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 479,08 тенге, повысившись на 2,48 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 августа равен 475,1 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 478,72 тенге, а продают по 480,32 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 475,98 тенге, продают по 480 тенге.

    21 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 475,70 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Обменники Курс валют Биржи
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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