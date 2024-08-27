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    16:10, 27 Август 2024 | GMT +6

    Курс доллара упал на торгах в РК

    доллар
    Фото: freepik

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 480,59 тенге, снизившись на 2,72 тенге. Официальный курс Национального банка на 27 августа равен 483,65 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 480,40 тенге, а продают по 482,17 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 483,01 тенге.

    26 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 483,65 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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