Курс доллара снизился на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 445,66 тенге, снизивишись на 0,75 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 апреля равен 446,49 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 445,92 тенге, а продают по 447,40 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,00 тенге, продают по 449,00.

19 апреля по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 446,49 тенге.