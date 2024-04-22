РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:00, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Курс доллара снизился на торгах

    курс валют
    Фото: pixabay

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 445,66 тенге, снизивишись на 0,75 тенге. Официальный курс Национального банка на 22 апреля равен 446,49 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 445,92 тенге, а продают по 447,40 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,00 тенге, продают по 449,00.

    19 апреля по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 446,49 тенге.

    Теги:
    Доллар Тенге Курс валют Биржи
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!