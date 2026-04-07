Курс доллара снизился еще на четыре тенге

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, снизившись на 4,88 тенге. Официальный курс Национального банка на 7 апреля установлен на уровне 466,33 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 456,97 тенге, продают по 463,97 тенге. Евро можно приобрести по 524,94 тенге, а продать по 535,38 тенге. Рубль покупают по 5,70, продают по 6,00 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 462,04 тенге, продают по 464,5 тенге. Евро торгуется в диапазоне 530,51 — 536,15 тенге, а рубль: 5,78 — 5,91 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 461,55 тенге, а продают по 464,04 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 530,96 — 536,71 тенге, а рубль в районе 5,82 — 5,90 тенге.

По итогам дневных торгов 6 апреля средневзвешенный курс доллара составил 466,33 тенге, снизившись на 4,07 тенге.