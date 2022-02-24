Курс доллара резко вырос в обменниках: KASE перенесла торги
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) перенесли начало торгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что по техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 часов времени города Нур-Султана. KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства», - сообщили в пресс-службе.
Между тем, многие обменные пункты столицы прекратили продажу долларов. В обменных пунктах Нур-Султана доллар продается по 452 тенге, в Алматы на 11.00 - по 459 тенге.
Отметим, 23 февраля, по состоянию на 11:20 средневзвешенный курс доллара составлял 437,35 тенге, поднявшись на 3,23 тенге.
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