Курс доллара резко вырос в обменниках: KASE перенесла торги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) перенесли начало торгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что по техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 часов времени города Нур-Султана. KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства», - сообщили в пресс-службе.

Между тем, многие обменные пункты столицы прекратили продажу долларов. В обменных пунктах Нур-Султана доллар продается по 452 тенге, в Алматы на 11.00 - по 459 тенге.

Отметим, 23 февраля, по состоянию на 11:20 средневзвешенный курс доллара составлял 437,35 тенге, поднявшись на 3,23 тенге.

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