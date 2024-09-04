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    18:45, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Курс доллара продолжил рост на торгах

    валюта, доллар
    Фото: Pexels

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 482,88 тенге, поднявшись на 0,33 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 сентября равен 482,53 тенге за доллар.

    По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 483,08 тенге, а продают по 484,78 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 480,02 тенге, продают по 485,02 тенге.

    2 сентября по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 482,53 тенге.

    Теги:
    Валюта Доллар Астана Алматы Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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