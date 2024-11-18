Курс доллара продолжил рост на торгах

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 497,89 тенге, что на 1,88 тенге выше уровня предыдущей пятницы. Официальный курс Национального банка на 18 ноября установлен на уровне 495,95 тенге за доллар. Курс российского рубля составляет 4,98 тенге, а евро — 524,37 тенге.

По данным Kurs.kz, в обменниках Алматы доллар в среднем покупают по 498,20 тенге, а продают по 500,11 тенге. Евро торгуется в диапазоне 524,49–528,14 тенге, рубль — 4,93–5,04 тенге.

Курс доллара в Астане превысил отметку в 500 тенге: его покупают в среднем по 497 тенге, а продают по 501 тенге. Евро в столице также выше — 525 тенге за покупку и 530 тенге за продажу. Только российские рубли остались на прежнем уровне - в обменниках Астаны их покупают и продают в коридоре 4 95 - 5,05 тенге.

Напомним, Национальный банк РК заявил о готовности провести валютные интервенции для стабилизации курса тенге, если текущие спекулятивные настроения на внутреннем рынке продолжатся.

Известный финансист Расул Рысмамбетов прокомментировал заявление, отметив, что у Нацбанка есть все необходимые инструменты и большой опыт для борьбы с валютными спекулянтами.