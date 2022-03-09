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Курс доллара по результатам торгов на KASE озвучил Нацбанк РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Марта 2022, 16:35
Курс доллара по результатам торгов на KASE озвучил Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК озвучили курс доллара на 9 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

На фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, 9 марта торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона.

«По итогам аукциона, курс тенге сложился на уровне 510,00 тенге за один доллар США. Объем торгов составил 210,7 млн долларов США. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов США, доля участия НБРК составила 94,4%», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Механизм франкфуртского аукциона позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности.

Напомним, Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,50%.

Нацбанк Казахстана   Банки   KASE   Экономика   Тенге   Финансы  
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