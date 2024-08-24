Курс доллара перевалил за 482 тенге в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 482,84 тенге, повысившись на 3,69 тенге. Официальный курс Национального банка на 23 августа равен 479,08 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 481,00 тенге, а продают по 483,29 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 484,00 тенге.

22 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 479,08 тенге.

Напомним, Национальный банк Казахстана опубликовал обзор основных защитных элементов банкноты 10 000 тенге нового дизайна, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.