Курс доллара немного вырос на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, повысившись на 0,86 тенге.

Официальный курс Национального банка на 5 июля равен 475,39 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на текущий момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 477,35 тенге, а продают по 479,30 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 473,48 тенге, продают по 478,52.

4 июля по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 475,39 тенге.