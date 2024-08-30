Курс доллара немного вырос на торгах

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

По итогам торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 481,61 тенге, поднявшись на 0,42 тенге. Официальный курс Национального банка на 29 августа равен 481,22 тенге за доллар.

По данным Kurs.kz, на данный момент в обменниках Алматы доллары в среднем покупают по 481,57 тенге, а продают по 483,31 тенге, в обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,98 тенге, продают по 483,95 тенге.

28 августа по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 481,19 тенге.