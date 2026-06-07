Курс доллара и евро в обменниках Астаны и Алматы на 7 июня

В обменных пунктах Казахстана сохраняется разнонаправленная динамика валютных курсов в крупнейших городах страны. На фоне колебаний на внешних рынках разница между курсами покупки и продажи остается умеренной, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны на текущий момент доллар покупается по 484,06 тенге и продается по 490,91 тенге. Евро в столице предлагают по 561,06 тенге при покупке и 571,03 тенге при продаже. Российский рубль торгуется в диапазоне 6,30–6,60 тенге, китайский юань — 68,60–73,79 тенге.

В Алматы курс американской валюты установлен на уровне 487,27 тенге при покупке и 489,54 тенге при продаже. Евро покупают по 561,52 тенге и продают по 566,79 тенге. Рубль в обменниках города колеблется в пределах 6,42–6,55 тенге. Юань торгуется в диапазоне 70,18–72,86 тенге.

В Шымкенте покупка доллара – 487,5, продажа – 489,5; евро покупается за 560, продается за 567 тенге; покупка рубля – 6,42, продажа – 6,47 тенге.

Напомним, 6 июня по итогам дневных торгов на KASE официальные курсы валют выглядели следующим образом: 1 доллар стоит 487,44 тенге, 1 евро 567,38 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.