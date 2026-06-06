Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 июня
По каким курсам продают и покупают доллар, евро и рубль в обменных пунктах крупнейших городов страны – Астаны, Алматы и Шымкента, передает агентство Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
- доллар: покупка 484 тенге, продажа 490,99 тенге;
- евро: покупка 563 тенге, продажа 572,99 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В обменниках Алматы:
- доллар: покупка 486,83 тенге, продажа 489,31 тенге;
- евро: покупка 562,54 тенге, продажа 568,15 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,41 – 6,54 тенге.
В Шымкенте:
- доллар: покупка 487,14 тенге, продажа 489,27 тенге;
- евро: покупка 563,21 тенге, продажа 568,93 тенге;
- рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,52 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 487,44 тенге, 1 евро 567,38 тенге, 1 рубль 6,62 тенге.
Напомним, по итогам дневных торгов на KASE 4 июня, средневзвешенный курс доллара составил 487,44 тенге, поднявшись на 2,26 тенге.