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Курортную зону в СКО отметил Президент РК

7 Октября 2018 00:55 79
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Курортную зону в СКО отметил Президент РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил уделить внимание развитию въездного и внутреннего туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

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Глава государства отметил, что необходимо использовать «богатый  природный культурный потенциал». Президент РК добавил, что в рабочих поездках акцентировал внимание на объектах, где будет развиваться туризм. И это не только знаменитые Боровое, Алаколь или Каспийский берег, но и те, о которых мало кто знает.

«В Северном Казахстане есть курортная зона Шалкар, никто даже не знает - а это красивейшее место. Из России толпами люди ездят отдыхать. И она не хуже, чем Боровое. Есть точки, которые нужно пропагандировать и создавать условия для приезжающих», - отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства поручил Правительству разработать отраслевую программу.

Принятие этого документа откроет большие перспективы перед Северо-Казахстанской областью. Туристической инфраструктуре в регионе уделяют особое внимание. Аким области Кумар Аксакалов неоднократно выезжал в Айыртауский район - наиболее перспективный для развития туризма. Именно здесь расположены озера Шалкар и Имантау. 

 

 

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Ключевые слова: Туризм, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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