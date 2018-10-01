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Курортную зону в СКО отметил Президент РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил уделить внимание развитию въездного и внутреннего туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава государства отметил, что необходимо использовать «богатый природный культурный потенциал». Президент РК добавил, что в рабочих поездках акцентировал внимание на объектах, где будет развиваться туризм. И это не только знаменитые Боровое, Алаколь или Каспийский берег, но и те, о которых мало кто знает.
«В Северном Казахстане есть курортная зона Шалкар, никто даже не знает - а это красивейшее место. Из России толпами люди ездят отдыхать. И она не хуже, чем Боровое. Есть точки, которые нужно пропагандировать и создавать условия для приезжающих», - отметил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства поручил Правительству разработать отраслевую программу.
Принятие этого документа откроет большие перспективы перед Северо-Казахстанской областью. Туристической инфраструктуре в регионе уделяют особое внимание. Аким области Кумар Аксакалов неоднократно выезжал в Айыртауский район - наиболее перспективный для развития туризма. Именно здесь расположены озера Шалкар и Имантау.
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