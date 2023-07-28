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    16:08, 28 Июль 2023 | GMT +6

    Курманбек Жумагали возглавил Государственный центр поддержки национального кино

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    Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Курманбек Жумагали назначен на должность председателя правления некоммерческого акционерного общества «Государственный центр поддержки национального кино», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

    Жумагали Курманбек Жумагалиевич родился 27 августа 1985 года.

    В 2008 году окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

    Имеет почти 10-летний опыт работы в сфере масс-медиа и телеменеджмента.

    С 2004 по 2007 годы – редактор-ведущий программ АО «РТРК «Қазақстан»;

    С 2007 по 2013 годы – продюсер Дирекции информационных программ АО «РТРК «Қазақстан», ведущий итоговых новостей АО «Агентство «Хабар»;

    С 2013 по 2014 годы – руководитель пресс-службы акимата Карагандинской области, советник акима Карагандинской области;

    С 2014 по 2015 годы – директор Дирекции информационно-аналитических программ АО «РТРК «Қазақстан», ведущий ток-шоу «Сенбілік кездесу»;

    В 2015 году – директор Дирекции регионального развития АО «РТРК «Қазақстан»;

    В 2017 году работал первым заместителем Генерального директора телеканала «Алматы»;

    С 2017 по 2018 годы – руководитель управления внутренней политики Мангистауской области;

    С 2018 по 2019 годы – директор ТОО «Қазақ радиолары»;

    С 10 июня 2019 года занимал должность первого заместителя Председателя правления АО «РТРК «Қазақстан»;

    С 2019 по 2021 годы был генеральным директором телеканала «Астана»;

    С 2021 года по сегодняшний день занимал должность генерального директора медиахолдинга «31».

    Пресс-служба МКС РК


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