Курение в сочетании с вирусом папилломы человека повышает риск развития рака головы и шеи - ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые из Института биомедицинских наук Университета Сан-Паулу обнаружили новый фактор риска рака головы и шеи. Согласно исследованию, опубликованному в журнале «International Journal of Molecular Sciences», курильщики и люди с положительным вирусом папилломы подвергаются большему риску развития рака головы и шеи из-за взаимодействия болезни и вредной привычки, передает МИА «Казинформ».



Табакокурение и вирус папилломы человека (ВПЧ) представляют собой причины, которые увеличивают риск развития рака головы и шеи. Согласно результатам исследования, наличие обоих факторов увеличивает вероятность повреждения ДНК. Повышается риск развития болезни и опухоли в результате этого воздействия.

«Рак головы и шеи — это группа раковых болезней, которые поражают рот, нос, миндалины, горло и щитовидную железу. За последние 20 лет в Казахстане онкозаболеваемость выросла на 25%, на динамическом наблюдении сегодня состоит свыше 205 000 пациентов и ежегодно выявляется 37 000 новых случаев. Исследование отмечает, что тревожный союз вредной привычки и вируса папилломы человека повышают риск возникновения рака головы и шеи. Поэтому первоочередная задача — отказ от курения», — прокомментировал исследование казахстанский эксперт Гинтаутас-Юозас Кентра, заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация Денсаулык», врач и эксперт в области снижения вреда.

Исследователи из бразильского института изучили воздействие сигаретного дыма на клеточные культуры полости рта, зараженные ВПЧ. Выяснилось, что уровни SOD2 (биомаркера злокачественности опухоли в полости рта) и повреждения ДНК увеличились по сравнению с контрольной группой, которая не взаимодействовала с табаком, что свидетельствует о вредном взаимодействии ВПЧ и сигаретного дыма.

Второй этап экспериментов подразумевал анализ транскрипций генома из 613 образцов. Исследователи подтвердили полученные выводы, которые демонстрируют новые аспекты молекулярных механизмов, задействованных в развитии рака головы и шеи. Благодаря этой информации разрабатываются новые методы профилактики и лечения онкологических болезней, которые открывают новые перспективы в борьбе с раком.

«Исследования in vitro, хотя проводятся в искусственной среде, предоставляют отправную точку для понимания происходящих процессов в сложных моделях и, в перспективе, позволят нам объективно вмешиваться в ситуацию с определенной пользой», — сказал Энрике Боккардо, автор исследования и профессор кафедры микробиологии Университета биомедицинских наук Сан-Паулу.