Курбан айт в Алматы: все, что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все мероприятия по празднованию Курбан айта пройдут в онлайн-формате. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наиб-имам центральной мечети Алматы Руслан Қайыргелді в ходе брифинга РСК сообщил, что в этом году Курбан айт пройдет 20-21-22 июля.

«К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией совершать праздничный намаз коллективно на территориях мечетей не будем. Поэтому вместо айт-намаза предлагается прочитать два раката нәпіл намаза дома. Этот намаз вы можете совершить после восхода солнца примерно к 6:30-7:00 часам», - уточнил имам.

Он добавил, что ритуал жертвоприношения также можно начать с 7 часов утра.

Обряд жертвоприношения Құрбандық шалу будет организован в онлайн-режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz. По данным главного имама Алматы Оспана Төлеби, заявки на обряд жертвоприношения принимаются с 15 по 22 июля, до 14:00.

«В текущем году в период празднования Курбан айта в Алматы планируется принести в жертву 1108 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота. Жертвенное мясо будет распределено среди 5 545 нуждающихся семей и в 14 учреждений», - сообщил О. Төлеби.

Совместно с Центральной мечетью Алматы организована работа Call-центра для разъяснения населению вопросов организации празднования Курбан айта в условиях эпидемии СОVID-19. По всем вопросам, касающимся проведения Курбан айта, можно обращаться по номерам: 8 (727) 329 09 66, 8 778 382 88 36 или по WhatsApp-номеру 8 775 475 00 83.

Напомним, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача на территории Алматы в период с 19 по 22 июля запрещена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, в том числе в живом виде. Также под запретом забой скота, его реализация с автомашин и в частных домовладениях. Исключение – для забоя скота для осуществляющих жертвоприношение в режиме онлайн, определенном Центральной мечетью города Алматы.

На въездах в Алматы будут установлены посты для того, чтобы не допустить завоза животных на территорию города, за исключением предназначенных для осуществления жертвоприношений в онлайн-режиме.

Привлеченные лица для раздачи нуждающимся мяса жертвенных животных должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Предписано строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил по транспортировке и хранению скоропортящихся продуктов, в частности, мяса жертвенных животных.

За 15 июля зарегистрировано 885 случаев коронавирусной инфекции, из них 780 случаев с симптомами и 105 без симптомов. В инфекционных стационарах находятся 2 292 человека, в том числе 181 ребенок. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 132 пациента, 27 – на ИВЛ, 39 - на неинвазивной ИВЛ, подключен 61 аппарат High flow.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 4 326 пациентов, с симптомами – 3958 с легкой и средней степенью, без симптомов – 368.

Представители Центральной мечети Алматы и ДСЭК города настоятельно рекомендуют строгое соблюдение предписанных правил проведения праздника Курбан айт. Священный обряд жертвоприношения не должен вызвать новый всплеск заражаемости коронавирусной инфекцией.