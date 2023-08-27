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    21:14, 26 Август 2023 | GMT +6

    Курьер шлепнул прохожую девушку по ягодице в Алматы: полиция его разыскивает

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы проводит комплекс мероприятий, направленных на установление личности курьера, шлепнувшего прохожую девушку по ягодице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента опубликовал на своей странице в Instagram фонд «НеМолчи.kz».

    «Кто из женщин не встречался с таким низким поведением? Мне кажется, каждая женщина вспомнит, как кто-нибудь её потрогал/задел/хлопнул/приставал. Наверное, этот мужчина чувствует себя мачо — в рамках своего узкого мышления. А что чувствует женщина? Злость, гнев, неприязнь, обиду, грязь. У нас в законодательстве нет статьи за домогательство, потому такое грязное поведение не порицается», - говорится в комментарии к видео.

    По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, заявление по данному факту поступило накануне в управление полиции Наурызбайского района. Дело зарегистрировано по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях РК «Мелкое хулиганство».

    «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности правонарушителя и его привлечение к ответственности», - сообщили в полиции.

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