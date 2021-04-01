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    10:17, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Курьер на мопеде устроил ДТП в Алматы: пассажир скончался в больнице

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы один из пострадавших в ДТП с участием курьера на мопеде, скончался в больнице. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, пассажир мопеда, который пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 марта на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова, скончался одной из больниц города. Данный факт в настоящее время расследуется в управлении дознания ДП города Алматы по статье 345, часть 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

    Напомним , 28 марта, водитель, управляя мопедом, следовал по пр.Абая в западном направлении и на регулируемом перекрестке ул.Байтурсынова заехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем марки «Toyota RAV4». В результате ДТП водитель мопеда и его пассажир получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.



    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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