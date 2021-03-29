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    10:58, 29 Март 2021 | GMT +6

    Курьер на мопеде устроил ДТП в Алматы: два человека пострадали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло ДТП с участием курьера на мопеде. Два человека пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео ДТП появилось в Instagram . В пресс-службе Департамента полиции города уточнили, что авария произошла 28 марта около 22:00 часов.

    «Водитель – гр.А., управляя мопедом, следовал по пр.Абая в западном направлении и на регулируемом перекрестке ул.Байтурсынова заехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем марки «Toyota RAV4» под управлением водителя – гр. Д., который следовал по ул.Байтурсынова в северном направлении», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

    В результате ДТП водитель мопеда и его пассажир получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Данный факт расследуется Управлением полиции Алмалинского района.

    Напомним, 16 марта еще один курьер на мопеде, допустил наезд на детскую коляску с трехмесячным ребенком внутри и скрылся с места ДТП. В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу. Позже курьер был задержан.


    Теги:
    ДТП Алматы Правоохранительные органы
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