Курьер на мопеде, сбивший коляску с младенцем в Алматы, задержан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Курьер на мопеде, который врезался в коляску с грудничком и скрылся с места аварии, задержан в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что водителем оказался житель Алматы – гр. Ш., 1983 года рождения.

«Сотрудниками отдела розыска водитель мопеда был установлен и задержан. Мужчина поясняет, что скрылся с места ДТП из-за страха быть наказанным. В этой связи, в очередной раз напоминаю о принципе неотвратимости наказания, тем более, что на сегодняшний день с помощью новых технологий есть возможность вычислить как преступника, так и правонарушителя. Задержанный доставлен в УП Алмалинского района. Отмечу, то, что он скрылся с места происшествия, является отягчающим обстоятельством и будет учтен при вынесении решения по делу», - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Напомним, данное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 марта около 13.20 часов. Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би, в восточном направлении и на пересечении с улицей Брусиловского допустил наезд на детскую коляску с трехмесячным ребенком внутри, которую вела гражданка Е. в северном направлении. В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу.