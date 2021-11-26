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Купленный в кредит скот погиб из-за бездействия госслужащего в ЗКО

26 Ноября 2021 21:05
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Купленный в кредит скот погиб из-за бездействия госслужащего в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Чиновник отказался вовремя регистрировать завезенный скот и брать анализы на наличие инфекционных заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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На очередном заседании совета по этике рассмотрели дело в отношении руководителя Сырымской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Бауыржана Бисенгали. По словам председателя совета по этике Галыма Турсынбаева, в ноябре 2019 года предприниматель и руководитель крестьянского хозяйства взяла кредит на приобретение племенного скота. В начале января 2020 года 45 голов животных завезли из Беларуси.

«Но вместо того, чтобы оказать содействие, сотрудники инспекции сказали, что документы не в порядке и отказались регистрировать. Скот нужно было поставить на карантин, взять необходимые анализы на наличие различных заболеваний и поставить прививки. Если животные болеют какими-либо болезнями, то предприниматель имеет право его вернуть. Но ничего этого сделано не было. Далее началась пандемия, необходимые документы не смогли привезти вовремя. Женщина обращалась в инспекцию несколько раз, но все было безрезультатно. Таким образом, в первый год у нее по различным причинам погибло 10 голов скота. Только спустя полтора года у животных взяли кровь на анализы, и выяснилось, что из оставшихся 35 голов скота 29 болеют бруцеллезом (инфекционное заболевание, которое поражает костно-суставную, нервную и сердечно-сосудистую системы животного - прим. автора)», - рассказал Галым Турсынбаев.

В итоге больных животных предприниматель вынуждена была пустить под нож, а мясо реализовать по очень низкой цене. Кроме этого, женщина вынуждена ежемесячно выплачивать кредит. Если изначально она брала кредит в размере пяти миллионов тенге, то за это время с учетом пени и штрафов эта цифра значительно увеличилась и достигла 115 миллионов тенге.

«Госслужащий должен оказывать услуги населению, тем более зная, что на территорию района завезен скот из-за рубежа, они обязаны были принять все меры для постановки животных карантин», - подчеркнул Галым Турсынбаев.

По итогам совета принято единогласное решение о рекомендации об освобождении от занимаемой должности. Окончательное решение примет руководитель ветеринарной инспекции.


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#Западно-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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