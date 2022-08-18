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Купить грант в вуз пыталась жительница Туркестанской области
18 Августа 2022 12:25

Купить грант в вуз пыталась жительница Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские установили подозреваемую, пообещавшую помочь жительнице Туркестанской области в поступлении ее дочери в вуз на грант за 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В Шардаринский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества. В декабре 2020 года знакомая выманила у нее 1 млн тенге под предлогом, что поможет ее дочери поступить на бюджетное отделение в высшее учебное заведение. Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Сотрудники полиции установили подозреваемую, которая оказалась безработной жительницей Алматы. Как выяснилось, подозреваемая приехала в Шардаринский район на отдых. Полученные путем мошенничества деньги она потратила на собственные нужды. Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемой к другим преступлениям. Проводится досудебное расследование.


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