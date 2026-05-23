Купание в фонтанах повышает риск заражения инфекционными заболеваниями

В Западно-Казахстанской области насчитывается 35 фонтанов. Как сообщила специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитова, на сегодняшний день запущены 11 из них, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, два фонтана находятся на ремонте, еще три не работают. Оставшиеся 19 планируется запустить до 1 июня текущего года.

Ежегодно в период с мая по сентябрь проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг воды в фонтанах, а также отбор проб для вирусологических исследований.

По данным департамента, по итогам прошлого года вода в фонтанах была исследована на вирусный гепатит А, ротавирус и энтеровирусы. Положительных результатов не выявлено.

Летом фонтаны становятся местом массового отдыха жителей, особенно детей. Некоторые горожане не только гуляют возле фонтанов, но и купаются в них. Однако специалисты напоминают, что фонтаны не предназначены для купания.

— Купание в фонтанах может стать причиной распространения острых кишечных и респираторных инфекций. Особенно высок риск заражения энтеровирусной и ротавирусной инфекцией, а также вирусным гепатитом А. Кроме того, существует вероятность распространения паразитарных и других инфекционных заболеваний, — отметила Кенжегуль Мухитова.

По словам специалиста, вода в фонтанах обновляется нечасто. Кроме того, в них могут купаться птицы и бездомные животные, которые способны распространять возбудителей различных инфекций. В жаркую погоду микроорганизмы в воде размножаются особенно быстро.

— Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности, отказаться от купания в фонтанах и беречь себя и своих близких от инфекционных заболеваний. Особенно важно, чтобы родители объясняли детям опасность купания в фонтанах и внимательно следили за их безопасностью, — добавила она.

С начала года в области зарегистрировано 175 случаев острых кишечных инфекций, что на 3,55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (169 случаев). Из них 132 заболевших — дети до 14 лет.

В этом году зарегистрирован один случай дизентерии, что значительно ниже прошлогоднего показателя (8 случаев).

Также почти в 2,92 раза снизилось число случаев сальмонеллеза: за четыре месяца 2025 года было зарегистрировано 35 случаев, а в 2026 году — 12, из которых 8 — среди детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западном Казахстане более 140 человек заболели острыми кишечными инфекциями.