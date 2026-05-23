KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Купание в фонтанах повышает риск заражения инфекционными заболеваниями

    В Западно-Казахстанской области насчитывается 35 фонтанов. Как сообщила специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Кенжегуль Мухитова, на сегодняшний день запущены 11 из них, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фонтан субұрқақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По ее словам, два фонтана находятся на ремонте, еще три не работают. Оставшиеся 19 планируется запустить до 1 июня текущего года.

    Ежегодно в период с мая по сентябрь проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг воды в фонтанах, а также отбор проб для вирусологических исследований.

    По данным департамента, по итогам прошлого года вода в фонтанах была исследована на вирусный гепатит А, ротавирус и энтеровирусы. Положительных результатов не выявлено.

    Летом фонтаны становятся местом массового отдыха жителей, особенно детей. Некоторые горожане не только гуляют возле фонтанов, но и купаются в них. Однако специалисты напоминают, что фонтаны не предназначены для купания.

    — Купание в фонтанах может стать причиной распространения острых кишечных и респираторных инфекций. Особенно высок риск заражения энтеровирусной и ротавирусной инфекцией, а также вирусным гепатитом А. Кроме того, существует вероятность распространения паразитарных и других инфекционных заболеваний, — отметила Кенжегуль Мухитова.

    По словам специалиста, вода в фонтанах обновляется нечасто. Кроме того, в них могут купаться птицы и бездомные животные, которые способны распространять возбудителей различных инфекций. В жаркую погоду микроорганизмы в воде размножаются особенно быстро.

    — Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности, отказаться от купания в фонтанах и беречь себя и своих близких от инфекционных заболеваний. Особенно важно, чтобы родители объясняли детям опасность купания в фонтанах и внимательно следили за их безопасностью, — добавила она.

    С начала года в области зарегистрировано 175 случаев острых кишечных инфекций, что на 3,55% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (169 случаев). Из них 132 заболевших — дети до 14 лет.

    В этом году зарегистрирован один случай дизентерии, что значительно ниже прошлогоднего показателя (8 случаев).

    Также почти в 2,92 раза снизилось число случаев сальмонеллеза: за четыре месяца 2025 года было зарегистрировано 35 случаев, а в 2026 году — 12, из которых 8 — среди детей.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Западном Казахстане более 140 человек заболели острыми кишечными инфекциями. 

    Безопасность ЗКО Здоровье Купальный сезон Регионы Уральск
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор