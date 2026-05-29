    Купальный сезон в Алматинской области откроется 1 июня: какие пляжи доступны жителям

    1 июня в Алматинской области официально открывается купальный сезон. Утверждены специальные разрешенные места для купания, где полностью обеспечены необходимые меры безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    На всех официальных пляжах проведено обследование и очистка дна водоемов, установлены ограждения и предупреждающие знаки, организовано дежурство спасателей. Купание разрешено только на пляжах, соответствующих санитарным и требованиям безопасности, уточнили в акимате Алматинской области.

    — Особое внимание уделено развитию коммунальных пляжей в городе Конаев. Так, пляж № 5 в прошлом году был полностью благоустроен и введен в эксплуатацию. На его территории предусмотрены футбольные и волейбольные площадки, детские игровые зоны, workout-площадки, фудкорты, пирс, душевые кабины, раздевалки и парковка. Для обеспечения безопасности функционируют спасательные посты, медицинский пункт, система видеонаблюдения с SOS-кнопками. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству коммунальных пляжей № 6 и № 7, — отметили в акимате Алматинской области.

    Кроме того, жителей и туристов принимают частные зоны отдыха и развлекательные комплексы, расположенные на побережье Капшагайского водохранилища. Среди них — Delmare, «На море», Home Club, Comfort и другие объекты отдыха.

    Безопасные и комфортные условия созданы также в комплексах «Первомайские пруды» в Илийском районе и «Park Resort Восемь озер» в Талгарском районе.

    — Напоминаем, что купание в несанкционированных местах, зонах с сильным течением, а также вблизи маломерных судов строго запрещено, поскольку представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан. В настоящее время департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными государственными органами проводит комплексную подготовку к купальному сезону. С участием прокуратуры, полиции и транспортной инспекции регулярно организуются рейдовые мероприятия, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, — заключили в акимате Алматинской области.

    Ранее казахстанцам напомнили о правилах безопасности в местах нацпарков и общих крупных водоемах.

    Зарина Жакупова
    Автор