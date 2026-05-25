Купальный сезон в Бурабае: отдыхающим напомнили о правилах безопасности

С наступлением жаркой погоды озера Бурабая привлекают тысячи туристов, а это значит, что возрастает риск происшествий на воде. В Государственном национальном природном парке «Бурабай» напоминают, что большинство трагедий происходит из-за элементарного несоблюдения правил безопасностию, передает Kazinform.

Купание в запрещенных местах, распитие алкоголя, отсутствие контроля за детьми, опасные прыжки в воду и переоценка собственных возможностей зачастую становятся причинами несчастных случаев.

Особую тревогу вызывают случаи нахождения детей у воды без должного контроля взрослых. Ребенку достаточно нескольких секунд, чтобы оказаться на глубине. Родители обязаны постоянно держать детей в поле зрения. Нельзя оставлять ребенка одного возле воды, даже на мелководье, поручать присмотр несовершеннолетним детям или отвлекаться на телефон и отдых.

Еще одна серьезная проблема купального сезона — употребление алкоголя и купание в состоянии опьянения. Под воздействием спиртного человек теряет координацию движений, перестает адекватно оценивать расстояние и собственные силы. Алкоголь часто становится причиной гибели людей на воде.

Также отдыхающие продолжают игнорировать запреты и заходят в воду в необорудованных местах. На диких участках озер дно не обследовано, могут встречаться резкие перепады глубины, коряги, камни и илистые участки. Купание в таких местах представляет прямую угрозу жизни и здоровью. В соответствии со статьей 364 Кодекса РК об административных правонарушениях за нарушение правил общего водопользования, включая купание в запрещенных местах, предусмотрена административная ответственность.

Фото: Евгения Емельянова

Сотрудники нацпарка совместно со спасателями и полицейскими проводят рейды на береговой линии, чтобы напомнить отдыхающим правила поведения на воде:

купаться только в разрешенных и оборудованных местах;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра ни на минуту;

не нырять в незнакомых местах;

не заплывать далеко от берега;

не подплывать к лодкам, катамаранам и другим плавательным средствам;

не использовать надувные матрасы и круги при сильном ветре;

не устраивать опасные игры и ложные крики о помощи;

не заходить в воду во время грозы и сильного ветра;

не оставлять после отдыха мусор и стеклянные бутылки на берегу.

Соблюдение правил поведения на водоемах не ограничивает свободы, это залог вашей безопасности и безопасности ваших близких.

Напомним, новый пятизвездочный санаторий «Казахстан» строят на Иссык-Куле.