Новый пятизвездочный санаторий «Казахстан» строят на Иссык-Куле

На побережье Иссык-Куля продолжается строительство нового пятизвездочного санатория «Казахстан». Запуск здравницы запланирован на ноябрь этого года. После открытия санаторий будет работать круглый год и сможет одновременно принимать до 180 отдыхающих, передает Kazinform.

Санаторий «Казахстан» был открыт на Иссык-Куле еще в 1962 году и на протяжении десятилетий оставался одним из известных мест отдыха и оздоровления. Сегодня объект переживает новое развитие. На территории площадью почти 17,5 гектаров создается современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс с обновленной инфраструктурой.

Номерной фонд включает основное здание и коттеджи. Для гостей предусмотрены лечебный корпус, спортивно-оздоровительный комплекс, крытый бассейн, открытые бассейны с минеральной и пресной водой, спортивные площадки, велодорожки, рестораны, кофейни, конференц-залы и кинотеатры. В санатории будут доступны программы грязелечения, водолечения, физиотерапии, иглорефлексотерапии и другие виды медицинской реабилитации. Одними из главных природных лечебных факторов останутся климат Иссык-Куля, термоминеральная вода и иловая грязь озера Караколь.

Фото: пресс-служба Медицинского центра УДП РК

Отдельное внимание уделяется созданию рабочих мест. После запуска в санатории планируют трудоустроить около 260 человек. Основную часть коллектива намерены формировать из местных жителей.

— Иссык-Куль традиционно остается одним из популярных направлений отдыха для казахстанцев. Мы хотим, чтобы санаторий «Казахстан» снова стал местом, куда люди приезжают семьями — не только за лечением, но и за полноценным отдыхом у озера. Новый комплекс позволит принимать гостей круглый год, а уровень сервиса и медицинской базы будет соответствовать современным требованиям, — говорит директор санатория Ерназ Омарханов.

В санатории до сих пор сохраняется дача, где отдыхал Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев. Объект считается частью истории здравницы и проходит реконструкцию, где в последующем откроется дом-музей.

Ожидается, что после открытия обновленный санаторий сможет принимать туристов как из Кыргызстана и Казахстана, так и из других стран региона.

