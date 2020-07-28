Кумысом и фруктами снабжают медработников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский филиал партии «Nur Otan», согласно поручению акима города, продолжает поддерживать медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

Член партии, директор компании «DacoMotorsKZ» Нурымбек Тау изъявил желание обеспечивать медработников, находящиеся на передовой в борьбе с вирусом, 25 литрами кумыса и 15 кг фруктов в течение трех недель.

Мероприятие организовано для работников поликлиник №14, 22, 23, 25 и 29 Алатауского района.

«Партия «Nur Otan» взяла под контроль места проживания медиков, всячески поддерживает медиков. Знаем Нурымбека Тау как активного члена партии, он в период ЧС доставлял остро нуждающимся семьям района продуктовые корзины, маски и антисептики. Сегодня изъявил желание поддержать медиков и доставил нам природные антибиотики – кумыс и фрукты, за что выражаем благодарность», - отметила главный врач поликлиники №29 Акмира Садыкова.

В ходе доставки строго соблюдены все санитарные нормы.