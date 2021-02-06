Кумар Аксакалов: Петропавловск должен быть компактным и удобным для жизни городом

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о планах по развитию Петропавловска на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что, вопреки пессимистичным прогнозам, после 2018 года, когда Петропавловск готовился к Форуму приграничного сотрудничества, бюджет города не уменьшился. Напротив, возрос к 2020 году в полтора раза – до 62,8 млрд тенге.

«В этом году в город вливается не меньше бюджетных средств. Все это позволило нам активно продолжить работу по развитию городской среды. Как вы знаете, мы ставим задачу по развитию областного центра как компактного и удобного для жизни города. Делается для этого немало», - сказал К. Аксакалов.

В прошлом году в городе появились семь новых скверов. В этом году обещают обустроить еще шесть: по улицам Брусиловского (от Казахстанской правды до Жумабаева), Алтынсарина (от Букетова до Интернациональной), Назарбаева (возле 8-й школы), Булавского, между 3-й городской поликлиникой и инфекционной больницей и возле кукольного театра.

В этом году в городе установят 60 детских площадок. Запланирована модернизация многоквартирных домов. В 35-ти домах, стоящих в очереди, отремонтируют кровлю.

«Важный вопрос по лифтам. Восемь лифтов многие годы не работают. Это беспорядок. Специально выделяем деньги из областного бюджета, чтобы в этом году все их заменить. У нас более 200 лифтов - на восстановление. Эту работу тоже надо начинать», - сказал К. Аксакалов.

В конце прошлого года завершилась реконструкция здания железнодорожного вокзала, в городе появилась новая дорога по улице, которая связала центр Петропавловска и микрорайон Береке. По словам акима области, в этом году расширят улицу Жумабаева, на участке от Пионерской до Чкалова, откроют для проезда участок по улице Брусиловского.

«В 2020 году построена школа на 900 мест в микрорайоне Жас Өркен. Продолжается строительство еще одной школы на 900 мест, учебно-лабораторного комплекса и двух общежитий нашего вуза. Начнем строительство еще трех общежитий для колледжей. Введена новая модульная инфекционная больница. Продолжается строительство многопрофильной больницы и поликлиники в микрорайоне Береке. Начнем возведение еще одной поликлиники в микрорайоне Жас Өркен», - сказал К.Аксакалов.