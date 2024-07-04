Культурное и музыкальное наследие казахского народа продемонстрировали участникам саммита ШОС

В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, была дана концертная программа, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа. Была исполнена хореографическая композиция «Дорога дружбы», повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути.

В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.

Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда