РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 03 Июль 2024 | GMT +6

    Культурное и музыкальное наследие казахского народа продемонстрировали участникам саммита ШОС

    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда

    В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, была дана концертная программа, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа. Была исполнена хореографическая композиция «Дорога дружбы», повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути.

    В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.

    Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк.

    Культурное и музыкальное наследие казахского народа продемонстрировали участникам саммита ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Концерт саммит ШОС
    Фото: Акорда
    Теги:
    ШОС Культура Президент Президент Казахстана Саммит ШОС Касым-Жомарт Токаев Астана Кыргызстан Россия Центральная Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    telegram