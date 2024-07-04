23:23, 03 Июль 2024 | GMT +6
Культурное и музыкальное наследие казахского народа продемонстрировали участникам саммита ШОС
В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, была дана концертная программа, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа. Была исполнена хореографическая композиция «Дорога дружбы», повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути.
В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС.
Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк.