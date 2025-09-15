Культурный код: как правильно использовать казахский орнамент

— На какие виды делятся казахские орнаменты в зависимости от их особенностей? Какой из них используется чаще всего?

— По мнению исследователей, казахский орнамент представляет собой уникальное направление изобразительного искусства, вобравшее в себя ключевые концепции национального мировоззрения. Его использование требует определенной грамотности и понимания. До сих пор остаются малоизученными многие аспекты орнамента — космогонические, астральные, религиозные и философские взгляды предков, воплощенные в узорах.

Казахские орнаменты в основном классифицируются на следующие группы: зооморфные (с изображениями животных), растительные, геометрические, космогонические (отражающие строение Вселенной).

Кроме того, каждый регион, каждый род имел собственные орнаментальные особенности, что позволяло определить происхождение человека, его принадлежность.

Фото: из личного архива Айданы Алайдаровой

Если говорить о самом распространенном виде, то это, безусловно, «мүйіз» — древнейший мотив в казахском орнаменте. Его основа — изображение рога. Вариации могут быть как крупными, так и мелкими. Мелкие используются в тонких ремеслах — в резьбе по дереву, кости, рогу. Крупные — в декоративно-прикладном искусстве: на сырмаках, текеметах, коврах, алаше, в архитектуре и других сферах.

Орнамент «мүйіз» имеет множество разновидностей: «аймүйіз» (лунный рог), «қосмүйіз» (двойной рог), «сыңармүйіз» (парный рог), «сынықмүйіз» (сломанный рог), «қырықмүйіз» (сорок рогов), «маралмүйіз» (оленьий рог), «еркешмүйіз» (верблюжий рог), «қошқармүйіз» (бараний рог).

Эти элементы можно встретить буквально во всех сферах. В интерьере — ковры, сырмаки, текеметы, алаша, подушки, настенные ковры (түскиіз), шымши; в быту — сосуды и утварь (саба, шанаш, күбі), охотничьи сумки (оқшантай), бурдюки (торсық), сундуки и прочее; в оружии — ножны, сумки, футляры; в одежде и упряжи — седла, подпруги.

Можно с уверенностью сказать, что этому элементу нет равных по универсальности применения.

Фото: из личного архива Айданы Алайдаровой

— Сегодня часто обсуждают тему уместности орнамента. Какие узоры и на каких изделиях должны использоваться? Какие грубые ошибки чаще всего встречаются?

— Орнамент — это не просто декоративный элемент. Это отражение наших традиций, обычаев, культуры, истории, религии и мировоззрения. Это своего рода знак, символ верований наших предков, в том числе тенгрианства. Через орнамент передается путь человека от рождения до ухода в иной мир, его связь с землей и небом, с природой и временем, жизнью и смертью, мужским и женским началом — все строится на балансе, гармонии.

В орнаменте «қошқар мүйіз» можно различить движение по и против часовой стрелки — символическое изображение хода времени. К сожалению, большинство знает только этот орнамент. Однако существуют узоры, предназначенные отдельно: для детей, мужчин, женщин, для нижней и верхней части одежды, для головных уборов, камзолов, шапанов, а также орнаменты, обозначающие завершение жизненного пути.

Например, живому человеку полагается наносить только орнаменты, символизирующие жизнь. Именно поэтому необходимо уметь различать их и использовать строго по назначению. Сегодня же, к сожалению, нередко встречаются случаи, когда узоры, предназначенные для головных уборов, наносятся на обувь или наоборот. А орнаменты, которые традиционно использовались на коврах, сырмаках, текеметах, теперь стали встречаться на повседневной одежде.

— Говорят, орнамент должен быть вышит, а не приклеен. Но сегодня на большинстве изделий узор просто приклеивается. Это действительно недопустимо?

— Мы — народ, который говорил узором, признавался в любви через вышивку. Хотя вышивка распространена у многих народов, у казахов она обладает особым многообразием как по видам, так и по техникам исполнения. Среди них можно выделить: кесте (вышивка), шым кесте (сплошная плотная вышивка), әредік кесте (редкая, сетчатая), айқас тігу (крестик), айқұш-ұйқыш тігу (хаотичный стежок), басып тігу (плотная настильная вышивка), қайып тігу (скрытый стежок).

Фото: из личного архива Айданы Алайдаровой

Эти традиции аккуратно передавались из поколения в поколение, сохраняя свою красоту и смысл.

Сегодня же на большинстве изделий орнаменты не вышиваются, а просто приклеиваются. Портным стоит обратить на это внимание. Для улучшения ситуации необходимо проводить бесплатные обучающие курсы, мастер-классы, а также обеспечить государственную поддержку. Только тогда можно выстроить полноценную, устойчивую систему.

Тем не менее, осуждать портных не стоит — большинство из них просто зарабатывает на жизнь, обеспечивая свои семьи. К тому же большая часть так называемой «национальной одежды», продаваемой на рынках, привозится из Кыргызстана. Поэтому профессиональным ремесленникам и предпринимателям необходимо изучать искусство орнамента у специалистов и на этой основе развивать свое дело.

Да, приклеивание узоров — это способ сэкономить время и снизить себестоимость. Однако каждый орнамент имеет свою историю, свои правила нанесения, особенности формы и цвета. Их нужно знать и уважать.

Фото: из личного архива Айданы Алайдаровой

— Какие орнаменты Вы используете чаще всего в своей практике?

— В своей работе я опираюсь на труды известных исследователей. Особенно полезными считаю работы: археолога и историка Алькея Маргулана, педагога и этнографа Садыка Касиманова, художника и дизайнера Ерлана Кожабаева, этнографа и писателя Ералы Оспанова.

Их труды содержат ценнейшую информацию об истории, классификации и философии казахских орнаментов. Ведь именно в этих узорах зашифрована древняя история казахского народа, его путь, его дух. Каждый элемент, каждый рисунок восходит к тенгрианской культуре, символизирует сакральные предметы, явления, понятия, а также подчеркивает нашу национальную самобытность.

Фото: из личного архива Айданы Алайдаровой

Напомним, ранее город Туркестан получил официальный статус «Города ремесленников» по решению международной организации World Craft Council и при согласовании с Всемирным советом по ремеслам.