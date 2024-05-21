Кульсаринцам выплатят компенсации за погибший скот до конца мая

В отдел предпринимательства и сельского хозяйства поступило 101 заявление от жителей, чей скот пострадал при паводках, передает агентство Kazinform.

Всего при паводках в Жылыойском районе пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота.

В их числе:

93 голов КРС;

⁠697 голов МРС;

⁠55 голов лошадей;

⁠31 голов верблюдов;

532 голов домашней птицы.

Начиная с 20 мая 2024 года первым 23 владельцам погибших животных была выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге.