14:40, 21 Май 2024 | GMT +6
Кульсаринцам выплатят компенсации за погибший скот до конца мая
В отдел предпринимательства и сельского хозяйства поступило 101 заявление от жителей, чей скот пострадал при паводках, передает агентство Kazinform.
Всего при паводках в Жылыойском районе пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота.
В их числе:
- 93 голов КРС;
- 697 голов МРС;
- 55 голов лошадей;
- 31 голов верблюдов;
- 532 голов домашней птицы.
Начиная с 20 мая 2024 года первым 23 владельцам погибших животных была выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге.
— Оставшимся 78 жителям, чей скот пострадал при паводках, денежные компенсации будут выплачены до конца текущего месяца. Общая сумма выплат составляет 93,7 млн тенге, — заключил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуртас Куатбаев.