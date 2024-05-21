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    14:40, 21 Май 2024 | GMT +6

    Кульсаринцам выплатят компенсации за погибший скот до конца мая

    Су тасқыны: Мал шығыны өтеліп жатыр
    Коллаж: Kazinform, Pixabay

    В отдел предпринимательства и сельского хозяйства поступило 101 заявление от жителей, чей скот пострадал при паводках, передает агентство Kazinform.

    Всего при паводках в Жылыойском районе пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота.

    В их числе:

    • 93 голов КРС;
    • ⁠697 голов МРС;
    • ⁠55 голов лошадей;
    • ⁠31 голов верблюдов;
    • 532 голов домашней птицы.

    Начиная с 20 мая 2024 года первым 23 владельцам погибших животных была выплачена компенсация на общую сумму 25,6 млн тенге.

    — Оставшимся 78 жителям, чей скот пострадал при паводках, денежные компенсации будут выплачены до конца текущего месяца. Общая сумма выплат составляет 93,7 млн тенге, — заключил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуртас Куатбаев.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Скот Компенсация за скот Оперштаб Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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