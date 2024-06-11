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    14:54, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Кульсары восстанавливают после паводка — в планах ремонт дорог и благоустройство

    Кульсары восстанавливается после паводков — запланированы ремонт дорог и благоустройство
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    Три масштабных проекта реализуют в этом году в городе Кульсары, в том числе восстановят поврежденные во время паводка дороги, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    По словам и. о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района Бекета Бозжигитова, в настоящее время проводится восстановительные работы на микрорайоне «Автодорожник» города Кульсары.

    — Сегодня восстанавливается подъездная дорога к центральной больнице — это поврежденная дорога по улице Кожанова. Работы выполняет подрядное учреждение — ТОО «Казкомсервис». Работы планируется завершить до осени текущего года, — рассказал спикер.

    В рамках проектов будут благоустроены дворы микрорайонов города Кульсары, также запланирован ремонт внутрисельских дорог, строительство автостоянок, детских, спортивных, а также баскетбольных и футбольных площадок.

    — Проектом предусмотрено создание мест отдыха для жителей. Кроме того, в 11 микрорайонах города идет строительство универсальных детских площадок, на 38 улицах — пешеходных и велодорожек. Работы на данный момент идут согласно графику, сообщил аким города Кадиржан Адинов.

    Благоустройство в рамках проектов планируется завершить к осени текущего года.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана Строительство Паводки в Казахстане Оперштаб Благоустройство Акимы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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