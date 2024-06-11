Три масштабных проекта реализуют в этом году в городе Кульсары, в том числе восстановят поврежденные во время паводка дороги, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

По словам и. о. руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района Бекета Бозжигитова, в настоящее время проводится восстановительные работы на микрорайоне «Автодорожник» города Кульсары.

— Сегодня восстанавливается подъездная дорога к центральной больнице — это поврежденная дорога по улице Кожанова. Работы выполняет подрядное учреждение — ТОО «Казкомсервис». Работы планируется завершить до осени текущего года, — рассказал спикер.

В рамках проектов будут благоустроены дворы микрорайонов города Кульсары, также запланирован ремонт внутрисельских дорог, строительство автостоянок, детских, спортивных, а также баскетбольных и футбольных площадок.

— Проектом предусмотрено создание мест отдыха для жителей. Кроме того, в 11 микрорайонах города идет строительство универсальных детских площадок, на 38 улицах — пешеходных и велодорожек. Работы на данный момент идут согласно графику, сообщил аким города Кадиржан Адинов.

Благоустройство в рамках проектов планируется завершить к осени текущего года.