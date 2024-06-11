Кулибаевы еще не выкупили весь Altyn Bank

АО «Altyn Bank» дало пояснение в связи с опубликованным Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка пресс-релизом, передает агентство Kazinform.

Как пояснили в пресс-службе банка, с января 2023 года введены в действие изменения в Закон О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан, согласно которым лицам, имеющим статус (косвенного) крупного участника банка требуется разрешение Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на получение данного статуса. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте АРРФР РК.

- 7 июня 2024 г. Правлением Агентства приняты постановления о выдаче согласия на приобретение статуса (косвенного) крупного участника Акционерного общества «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited)» Акционерному обществу «Холдинговая группа «АЛМЭКС», Кулибаеву Тимуру Аскаровичу и Кулибаевой Динаре Нурсултановне, имеющим статус крупного участника АО «Halyk Bank». Таким образом, соблюдены требования законодательства. Получение данного согласия не предполагает каких-либо изменений в составе акционеров АО «Altyn Bank», - говорится в пояснении.

Также в банке уточнили, что состав акционеров АО «Altyn Bank», а также их доля владения не изменились:

China CITIC Bank Corporation Ltd. - 50,1%

Halyk Bank - 40%

China Shuangwei Investment Co., Ltd - 9,9%.

По этому поводу в своем Telegram-канале высказался финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

- Тимур и Динара Кулибаевы являлись акционерами Altyn с самого основания через следующий корпоративный путь: У Т/Д Кулибаевых есть доля в Алмэкс,

Алмэкс владеет Халык банком, Халык банк владеет долей (миноритарной, 40%) в Altyn банк, где мажоритарий – китайский CITIC, живой, осязаемый инвестор (60%). Просто в рамках полного раскрытия информации АРРФР решил задним числом показать полный путь от денег до бенефициаров - физлиц. И почему-то забыли упомянуть это в своем релизе. И это «разрешение на приобретение доли» - это выданное задним числом, потому что это уже рассматривалось еще когда Халыку разрешали покупать 100% в HSBC банке. Так что все изначально так и было. Теперь надо смотреть как другие банки покажут себя. Вероятно АФР решили начать с крупнейшего банка и теперь раскроют всех бенефициаров всех банков. Очень хотелось бы посмотреть с 2014 года. Здоровая такая таблица, чтобы показали как менялись акционеры и в офшорах и в ТООшках, которые владеют банками, - пояснил финансист.