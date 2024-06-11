Кулибаевы выкупили Altyn Bank?

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило информацию по АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited), передает агентство Kazinform.

7 июня 2024 года правлением Агентства приняты постановления:

1) №23 «О выдаче Кулибаеву Тимуру Аскаровичу согласия на приобретение статуса (косвенного) крупного участника Акционерного общества «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited)»;

2) №24 «О выдаче Кулибаевой Динаре Нурсултановне согласия на приобретение статуса (косвенного) крупного участника Акционерного общества «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited)»;

3) №25 «О выдаче Акционерному обществу «Холдинговая группа «АЛМЭКС» согласия на приобретение статуса (косвенного) банковского холдинга Акционерного общества «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Limited)».

Акционерами банка являются China CITIC Bank Corporation Limited (50.1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9.9%) и АО «Народный банк Казахстана» (40.0%).

На сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка не сообщается, какой долей акций этого банка теперь владеют Кулибаевы.