Кульджа очаровывает туристов: гостеприимство кандасов в сердце Синьцзяна

Как добраться до Кульджи

С 10 ноября 2023 года между Казахстаном и Китаем действует безвизовый режим. 2024 год был объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, а 2025 год стал Годом туризма Китая в Казахстане.

В связи с этим значительно увеличилось количество авиарейсов, что укрепляет межгосударственные связи и создает новые возможности для туристов. Особенно востребован маршрут Алматы — Инин (Кульджа) — Алматы, рейсы по которому выполняются все чаще.

Многие туристы добираются до Урумчи из Астаны или Алматы, а затем летят в Кульджу. Кроме того, город удобно посещать на автомобиле или автобусе: он находится недалеко от важного транспортного узла на границе двух стран — Хоргоса. Это делает Кульджу привлекательным направлением для туристов, приезжающих в этот город.

Улица Казанши — сердце народного туризма

В этом районе, где активно развивается этно- и фольклорный туризм, можно увидеть яркие разноцветные дома, ремесленные лавки и постройки с разнообразными архитектурными элементами.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

В одноэтажных домах, стоящих вплотную друг к другу, дружно живут представители разных народов — казахи, уйгуры, татары, узбеки, русские и другие этнические группы.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Приезжие с удовольствием гуляют по этим живописным улочкам, фотографируются и знакомятся с бытом местных жителей.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Регион славится своими традиционными ремеслами и, конечно, особенным восточным гостеприимством.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Житель Кульджи Курметжан Мамеджан, с гордостью рассказывает, что вот уже несколько лет ежедневно принимает гостей у себя дома в туристической зоне.

— Сейчас я на пенсии, живу рядом с детьми. Мне очень нравится наш город — спокойный, дружный. Здесь казахи, уйгуры, кыргызы, монголы, татары и другие народы живут в согласии, помогают друг другу. Казахи успешно развивают животноводство, — делится аксакал.

Когда мы подошли к его двору, семья уже накрыла богатый дастархан и радушно встретила всех гостей.

— Туристов из Казахстана приезжает много. Сейчас, осенью, когда похолодало, поток немного уменьшился. А летом к нам приходило до пятисот человек в день. Гостям особенно нравится наша атмосфера, традиции и единство, — с улыбкой добавил Курметжан Мамеджан.

Этнографический музей

Недалеко от туристической улицы Казанши расположен музей народов Кульджи, посвященный культуре и быту разных этнических групп региона.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Это одно из самых посещаемых мест — сюда приходят не только жители Китая, но и иностранные туристы.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

В экспозиции представлены национальные костюмы, предметы декоративно-прикладного искусства и традиционные изделия казахов, кыргызов, татар, уйгуров и монголов.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Здесь можно подробно познакомиться с обычаями, обрядами и традициями каждого народа, а также увидеть редкие старинные экспонаты, бережно хранящие память о прошлом.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Мечеть Шэньси — жемчужина Илийского региона

Одним из важнейших архитектурных памятников Кульджи считается мечеть Шэньси, которую также называют дунганской мечетью. Этот храм находится под охраной государства как объект провинциального культурного наследия Китая. Мечеть была построена в 1751 году и является одной из первых, возведенных в Илийском крае.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Во времена династии Цин она считалась крупнейшей исламской мечетью среди девяти городов региона Или. Первоначальная площадь комплекса составляла около 6000 квадратных метров.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Архитектурный облик и планировка мечети выполнены по образцу знаменитой мечети Хуажуэ в городе Сиане (провинция Шэньси), которая также является объектом национального культурного наследия Китая.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Мечеть Шэньси сочетает в себе черты традиционной китайской архитектуры и элементы арабо-исламского стиля. Здание выглядит величественно и утонченно, сочетая строгость форм с изяществом линий. Молитвенный зал состоит из трех частей — внутренней, средней и внешней. Общая площадь помещения превышает 600 квадратных метров, что позволяет вместить одновременно для молитвы около тысячи человек.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Улица Люсин

На такой живописной и оживленной улице расположены традиционные дома представителей национальных меньшинств Китая. В этом районе сосредоточены казахи, уйгуры, ханьцы, дунгане, русские и представители других этнических групп.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Архитектура улицы Люсин представляет собой гармоничное сочетание китайских и европейских мотивов. Здесь можно увидеть разнообразные музеи, магазины с национальными сувенирами и изделиями народного промысла, а также культурные центры.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Туристам настоятельно рекомендуется посетить Музей аккордеонов. На осмотр всей коллекции экспонатов, привезенных со всех уголков мира, потребуется несколько часов.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Музей был создан музыкантом Александром Зазулиным, уроженцем Иле. Александр, владеющий казахским, уйгурским, русским и китайским языками, собрал здесь около тысячи аккордеонов из разных стран. Среди них множество казахских национальных инструментов.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

К слову, при музее действует собственный ансамбль. Мы познакомились с участником ансамбля «Дружба народов», казахом по имени Таннар. Для представителей делегации из Казахстана они исполнили песню «Дудар-ай».

В одном из домов на улице Люсин живет семья пенсионера Кабилдоллы Кокеша.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

— Местные жители называют нас многонациональной семьей. Мой отец казах, мать — русская. Мои дети родились здесь. В Казахстане живут родственники отца, с которыми мы поддерживаем связь. Моя жена — уйгурка, а супруга моего брата — дунганка. Русские родственники зовут меня Алик. Сейчас, выйдя на пенсию, мы занимаемся приемом гостей. Туристы, приходящие на улицу Люсин, всегда могут остановиться у нас и отдохнуть. Мы готовим мясо с пастбища и встречаем каждого гостя. Я умею готовить блюда всех народов, — рассказывает К. Кокеш.

Пастбище Нарат

Жители Кульджи советуют туристам посетить живописные пастбища. Одним из таких является Нарат. Сюда люди приезжают как летом, так и зимой, и в любое время года это место выглядит особенно красиво.

Фото: Синьхуа

Кроме того, пастбища в районе Нылкы славятся своей завораживающей природой. Здесь хорошо развито пчеловодство, а местный мед пользуется популярностью.

В этом регионе ведется коневодство, известное далеко за пределами Китая. Породы лошадей, выращиваемые здесь, особенно ценятся. В уезде Монголкюре разводят тысячи лошадей породы Иле. В 2003 году Министерство сельского хозяйства Китая присвоило Монголкюре почетное звание «Мекка скакунов Китая».

Фото: ts.com

Поэтому те, кто устал от городской суеты, могут насладиться тишиной и спокойствием на этих пастбищах. Туристы размещаются здесь в специально установленных шатрах или юртах.

Пункт пропуска Хоргос

Торговцы и туристы, пересекающие границу Казахстана и Китая через Хоргос, стараются за один час на автомобиле добраться до Кульджи. Также туристы из Кульджи часто посещают Хоргос. В этом месте торговля ведется круглый год.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Берег реки Или

Река Или является главной водной артерией Синьцзяна. Летом местные жители активно проводят время на ее берегах. Набережная реки в черте города считается прекрасным местом для прогулок и фотосессий.

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Фото: Руслан Габбасов/Kazinform

Мост через реку Или находится в пяти километрах к югу от города Иле. Первоначально, в 1959 году, он был деревянным, а в 1975 году обновлён в виде современного железобетонного двухарочного моста — одного из первых таких сооружений в Синьцзяне. С обеих сторон моста проложены пешеходные дорожки и установлены декоративные цементные ограждения. Набережная рядом с мостом стала популярным местом отдыха для горожан и туристов.

Напомним, в августе Казахстан обсудил с Китаем авиарейсы в Кульджу и Кашгар. В результате переговоров подписан меморандум о взаимопонимании, закрепляющий договоренности по расширению маршрутной сети и развитию двустороннего авиасообщения.

К слову, Талдыкорган и Кульджа являются городами-побратимами с 2013 года.