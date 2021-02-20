Кукушкин сыграет с американцем Макдональдом на турнире Forte Challenger 100

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальная жеребьевка турнира Forte Challenger 100 состоялась в Национальном теннисном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, первый сеяный казахстанец Михаил Кукушкин на старте сыграет с американцем Маккензи Макдональдом, который на последнем Открытом чемпионате Австралии дошел до четвертого круга. Россиянин Евгений Донской поборется за выход во второй круг с чехом Томашем Мачеком. Немец Седрик-Марсель Штебе померится силами с поляком Каспером Жуком.

Стали известны и соперники казахстанцев, которые получили wild card от организаторов турнир. Денис Евсеев в стартовой игре встретится с первой ракеткой Узбекистана Денисом Истоминым. Тимофею Скатову будет оппонировать словак Мартин Клижан. Достанбек Ташбулатов проэкзаменует первую ракетку Индии Праджнеша Гуннесварана.

В пресс-службе Федерации тенниса Казахстана накануне сообщали об обладателях wild card турнира «Forte Challenger 100».

С 21 по 28 февраля и с 28 февраля по 7 марта 2021 года в Нур-Султане пройдут международные турниры по теннису серии ATP Challenger Tour. Общий призовой фонд турниров - 260 400 долларов США.