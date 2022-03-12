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    10:58, 12 Март 2022 | GMT +6

    Кукушкин проиграл в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не сумел оформить выход во второй круг основной сетки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На старте турнира 154-я ракетка мира Кукушкин потерпел поражение в двух сетах от 39-го номера рейтинга ATP, американца Томми Пола — 4:6, 4:6.

    За матч продолжительностью 1 час 31 минуту Кукушкин сделал один эйс против четырех — у соперника, и один брейк, но проиграл три гейма на своей подаче.
    Соперником Пола в следующем круге станет третий номер мирового рейтинга, немец Александр Зверев.


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