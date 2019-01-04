КУИС: Куандык Бишимбаев будет отбывать наказание в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-министра Куандыка Бишимбаева переведут отбывать наказание в учреждение средней безопасности, которое находится в городе Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

«В момент перевода будут учитываться интересы осужденного Куандыка Бишимбаева», говорится в сообщении КУИС.

«Согласно плановому закреплению, а также с учетом ранее удовлетворенного Комитетом УИС обращения адвоката и письменного заявления родителей, осужденный Куандык Бишимбаев подлежит направлению для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3, которое дислоцируется в городе Шымкенте», - сообщили в комитете.

Также отмечается, что решение об определении дальнейшего места отбывания наказания осужденного принимается региональным департаментом УИС.

В рамках уголовно-исполнительного законодательства (ч. 4 ст. 89 УИК РК) в настоящее время в учреждении ИЧ-167/3 отбывают наказание лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок свыше одного года за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений, а также осужденные, переведенные из учреждений в соответствии с подпунктом 1) части первой, подпунктами 1) и 2) части третьей статьи 96 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что согласно решению Толебийского районного суда Куандык Бишимбаев будет отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Суд отказал подсудимому отбывать наказание в учреждении минимальной безопасности.

Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был осужден на 10 лет с конфискацией имущества. Он пожизненно лишен права работать на государственной службе.