«Кудалык той» на 100 гостей выявили полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Кудалык той» на 100 гостей выявили полицейские службы Жетысайского РОП в тойхане в поселке Асыката, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудники местной полицейской службы Жетысайского РОП выявили факт проведения «кудалык тоя» местным жителем в тойхане в поселке Асыката. На торжество собралось около 100 приглашенных гостей. Члены мобильной группы провели с присутствующими разъяснительную беседу, и распустили собравшихся по домам.

В отношении же владельца заведения и организатора тоя собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Жетысайского района для привлечения к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать требования карантинного режима, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и проведения каких-либо свадебных и семейных торжеств. В случае нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период карантина предусмотрено привлечение к ответственности. Стражи порядка советуют жителям соблюдать карантинный режим, носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.