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    22:18, 11 Июль 2021 | GMT +6

    «Кудалык той» на 100 гостей выявили полицейские в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «Кудалык той» на 100 гостей выявили полицейские службы Жетысайского РОП в тойхане в поселке Асыката, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Сотрудники местной полицейской службы Жетысайского РОП выявили факт проведения «кудалык тоя» местным жителем в тойхане в поселке Асыката. На торжество собралось около 100 приглашенных гостей. Члены мобильной группы провели с присутствующими разъяснительную беседу, и распустили собравшихся по домам.

    В отношении же владельца заведения и организатора тоя собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Жетысайского района для привлечения к административной ответственности.

    Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать требования карантинного режима, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и проведения каких-либо свадебных и семейных торжеств. В случае нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период карантина предусмотрено привлечение к ответственности. Стражи порядка советуют жителям соблюдать карантинный режим, носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Общество Правоохранительные органы
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