Кудалык на 60 человек остановили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию города Туркестана поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений проводится семейное торжество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Участковые прибыли в ресторан по указанному адресу и выявили факт проведения кудалыка, где собрались около 60 гостей. Полицейские провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантинного режима и распустили всех по домам.

В отношениинарушителей санитарно-эпидемиологических норм собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия законного решения.

Кроме того, за время рейдовых мероприятий по соблюдению требований карантинного режима в одном из продуктовых магазинов полицейские выявили факт облуживания продавцом посетителей без медицинской маски. В отношении владельца торговой точки также собрали материалы по статье 425 КоАП РК и направили в соответствующие органы.