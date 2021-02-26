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    13:25, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Кудалык на 60 человек остановили в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию города Туркестана поступило сообщение о том, что в одном из увеселительных заведений проводится семейное торжество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Участковые прибыли в ресторан по указанному адресу и выявили факт проведения кудалыка, где собрались около 60 гостей. Полицейские провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантинного режима и распустили всех по домам.

    В отношениинарушителей санитарно-эпидемиологических норм собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия законного решения.

    Кроме того, за время рейдовых мероприятий по соблюдению требований карантинного режима в одном из продуктовых магазинов полицейские выявили факт облуживания продавцом посетителей без медицинской маски. В отношении владельца торговой точки также собрали материалы по статье 425 КоАП РК и направили в соответствующие органы.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область
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