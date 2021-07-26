Кудалык и день рождения прервали в Алматы: 39 нарушений карантина за выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп из числа работников районных акиматов, полицейских и представителей палаты предпринимателей. В выходные дни работа проверяющих была усилена, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в мегаполисе осложняется на фоне циркуляции мутировавшего дельта-штамма КВИ. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 1219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом заражения продолжаются на объектах, не соблюдающих карантинные ограничения.

Чаще всего карантин нарушают в увеселительных заведениях, где не соблюдают режим работы, социальную дистанцию между посетителями. Кроме того, работники заведений сами не соблюдают масочный режим. При этом на фоне роста заболеваемости алматинцы продолжают устраивать свадьбы, торжественные мероприятия.

Так, в выходные мониторинговая группа Бостандыкского района проверила сразу 18 ресторанов и банкетных залов, расположенных вдоль улицы Дулати. В двух заведениях выявлены нарушения карантина. В зале торжеств Bi Kumis праздновали құдалық (сватовство) с участием 85 гостей, а в ресторане «ҰлыТау» отмечался день рождения с 45 приглашенными.

Устроители тоев привлечены к административной ответственности по статье 425 ч.1 КоАП РК, а в отношении владельцев заведений собраны материалы для передачи в управление санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района.

В списке нарушителей также ресторан «Атмосфера», Медеуского района, где в ночь на 24 июля находились около 100 человек. В Наурызбайском районе зафиксировано нарушение в ресторане «Гранада Холл», где на торжественное мероприятие собрались более 100 человек. В том же районе в ресторане «Самир» находились около 100 гостей.

Нарушали карантин в кафе «Кино» Алмалинского района, там находились 60 человек. 25 июля после полуночи зафиксировано нарушение в баре Late night show Медеуского района, где находились около 110-120 человек.

Список нарушителей пополнили уже попадавший в сводки ресторан «Бак Сарай» Наурызбайского района, где находились 100 гостей. Также выявлены нарушения в ресторанах «Султан Сарай» (с 90 посетителями) и «Нур-Ай».

24 июля представители мобильной группы Ауезовского района выявили ряд нарушений в кафе «Веселидзе» в микрорайоне Жетысу-4. На летней террасе было нарушено ограничение по количеству посетителей, превышавшее 50% посадочных мест. Кроме того, персонал обслуживал посетителей без масок.

В целом, в текущем году выявлено 2767 объектов с нарушениями карантинных мер, составлено 4798 протоколов. На юридические лица оставлено 479 протоколов на сумму более 167 млн тенге, в отношении физических лиц за нарушение масочного режима составлено 4319 протоколов, на сумму почти 190 млн тенге.

В отношении злостных нарушителей карантина принимаются более строгие меры. Собранные материалы санитарные врачи передают в суды для приостановления деятельности. Всего в этом году передано 75 материалов, по 65 приняты решения.

В штабе по недопущению распространения КВИ в Алматы призывают горожан соблюдать карантинные ограничения, не посещать увеселительные заведения вне их разрешенного графика работы. Необходимо строго соблюдать масочный режим, не организовывать и не проводить торжества как в заведениях общепита, так и на дому.