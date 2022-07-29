29 Июля 2022 08:53

Куда вкладывать и как хранить деньги в кризис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делать, чтобы кризис не застал вас врасплох, куда вкладывать небольшие сбережения и в какой валюте хранить свои деньги. На эти и другие вопросы ответил финансовый консультант и инвестор Алибек Жалгаспаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Понятно, что рынки сейчас нестабильны. Насколько бы Вы оценили эту нестабильность и какие прогнозы Вы бы дали на ближайший год-два?

- Любые прогнозы сбываются с вероятностью 50/50, вне зависимости от того, насколько вы профессиональны. Если можно было бы в коротком периоде прогнозировать рынок, то очень многие люди очень быстро становились бы богатыми. Даже если взять вероятность 55/45 – шансов выиграть больше, чем проиграть. Так делать никто не умеет. Прогнозировать не стоит, стоит быть готовым к различным сценариям. Это совет начинающему или более или менее уже инвестирующему человеку. Такие ситуации, как сейчас, то есть падения, происходят довольно часто. В среднем это каждые плюс-минус 7 лет, но каждый раз новости пестрят так, что это конец света. Ничего с рынка не исчезнет, с рынка уйдут только нестабильные компании, которые так или иначе запрыгнули в него на росте, который происходил последние 5 лет. До 2018 года все говорили про крипту, начиная с 2021 года, когда пришла пандемия коронавируса и был резкий рост технологических компаний, все говорили про «Теслу», американский рынок и так далее. То есть хайп проходит, пузыри лопаются, и это нормально. Времена сменяются, и в такое время с рынка уходят непрофессионалы.

Что следует делать, чтобы приготовиться к тем или иным событиям? Это диверсифицировать. Это значит, что нужно вкладываться не в одно направление, не в одну акцию и не сразу всеми деньгами. Представим, что у вас 25% портфеля акций, 25% - золота, 25% - облигаций и 25% чего-либо еще, получается, вы не привязаны к одному активу. Когда что-то падает, в этот момент обычно что-то другое растет. Например, с ситуацией в Украине подскочили в цене золото, нефть, сырье типа серебра, недвижимость. Все то, что сейчас растет, это защита от инфляций. То есть мы покупаем сырье, когда назревает инфляция, когда товары становятся дороже. Мы покупаем акции, когда экономика встает на рельсы и идет вверх. Мы покупаем криптовалюты, когда развиваются технологии. То есть это не крах, это не рецессия, не какой-то большой кризис, это события, которые должны происходить время от времени, чтобы ребалансировать рынок и оставить на самом деле хорошие компании.

Диверсификация вас защищает и дает достаточно хороший доход, а в долгосрочной перспективе – это превращается в огромные прибыли. Если вы видите падение цен хороших компаний, а в такие времена падают и хорошие, и плохие компании, и будете покупать акции по меньшим ценам, это, наоборот, для вас хорошо.

- Что сейчас происходит с биткоином? Продолжится ли его падение?

- С биткоином происходит то же самое, что происходило с ним несколько раз с момента его появления. Каждый раз он падал на 70% со своих пиков, и каждый раз ему предрекали конец. В первый раз это случилось, когда он стоит в районе 10-20 долларов, он упал до, по-моему, 6 долларов. В следующий раз это произошло, когда он стоил в районе 1 тыс. долларов и упал до 400, потом он уже стоил 19 тыс. и упал до 3 тыс. Это огромные падения в цифрах. Сейчас он упал с 60 тыс. до 18. тыс. Но заметьте, каждое последующее падение выше, чем прошлый пик. Такое происходит, и это не значит, что биткоин стал плохим, это значит у людей появился страх, и они начали распродавать. Когда вам страшно, вам хочется от этого избавиться, и закупиться гречкой и туалетной бумагой.

- Что Вы думаете о других криптовалютах?

- Криптовалюты могут быть созданы кем угодно. Большинство из них не имеют под собой хорошего фундамента, хорошей технической базы. Их придумывают, дают им громкие имена, раскручивают, подымают цены, а потом выпрыгивают. Те, кто запрыгнул позже, проигрывает, те, кто раньше – выигрывает, это как финансовая пирамида. А есть несколько главных криптовалют, которые имеют за собой большую команду, они уже существуют на рынке 14 лет, на своей блокчейн технологии они строят приложения, метавселенные, программные обеспечения, игры Play To Earn. Они имеют под собой хорошую базу. К ним относятся эфириум, биткоин. Я считаю, что можно рассматривать только их. Про остальные, если вы не эксперт в этой области, нужно забыть навсегда. Почему, например, вы не инвестируете в турецкую лиру или в непальский рупий, почему мы обычно говорим про доллар? Доллар – этот как биткоин, а казахстанский тенге – не принимается, например, во всех остальных странах. Криптовалюта принимается только в своей собственной системе, и если это сообщество маленькое, то владеть этой криптовалютой нет смысла, на нее нельзя купить пиццы. А если вы владеете криптовалютой, которой пользуются 30% всего населения мира, то она уже приобретает ценность и на нее уже можно что-то купить. В этом плане эфириум и биткоин ценны, все остальные – не имеют ценности.

- Что значит для Казахстана внедрение цифрового тенге?

- Этот вопрос все еще в развитии. Но вы никогда не задумывались, почему мы перешли на Kaspi? Раньше же мы платили бумажными деньгами, копейками, а сейчас в магазинах нет сдачи. Потому что он удобен, нет комиссий, нет временных, дистанционных ограничений. А при использовании других банков возникают те или иные трудности, в том числе комиссии. Цифровой тенге – это следующий этап развития валюты. Ее можно будет отслеживать. К примеру, если у вас компания, ИП или ТОО, и у вас огромная документация, вы должны сдавать отчеты, налоги, оплачивать страховку. С цифровым тенге можно будет избежать всей этой писанины. Будет доступна история транзакций, кроме того, это дополнительная защита от подделывания денег, вы сможете оплачивать покупки без интернета. То есть это еще больше удобств. У цифрового тенге очень много применений, хоть он и находится еще на стадии разработки. Он хочет стать гибридом между национальной валютой и криптовалютой, со свойствами криптовалюты, но также имеющей надзор и контроль со стороны государства, чтобы так или иначе увеличивать или уменьшать инфляцию, разгон либо охлаждение экономики. Кстати, Казахстан по финтеху среди стран СНГ находится на первом месте. В Грузии или в Турции до сих пор оплачивают наличкой, нет никаких переводов, в некоторых местах даже не принимают карты, и, находясь, там, то есть, когда вернетесь к предыдущему этапу развития валюты, вы сможете понять, насколько это неудобно.

- Повлияет ли внедрение цифрового тенге на рынок труда?

- Я не думаю, что это как-то сильно повлияет на рынок труда, это облегчит работу предприятий, надзорных, налоговых органов, она станет более прозрачной, быстрой. Возможно, внедрение уменьшит нагрузку на финансовых директоров, бухгалтеров. Но мы еще не знаем, какие будут функции у валюты, а какие нет. Но в любом случае, специалисты IT будут в еще большем спросе.

- В какой валюте лучше всего хранить деньги?

- В разной. Валюта – это не только тенге, доллар или рубль. Некоторые хранят свои деньги в квартирах, буквально покупают недвижимость, потому что не верят в тенге, кто-то покупает золото, и это тоже валюта, ей тоже можно расплачиваться, кто-то – акции. То есть если вам нужно хранить деньги, и вы не будете пользоваться ими несколько лет, то лучше купить ценные бумаги, акции и облигации, фьючерсы, криптовалюту. Но если вам нужны будут деньги в течение года, оплачивать какие-то расходы, то лучше всего будет открыть депозит. Конвертация доллара в тенге и обратно, это время, комиссии, спреды. Получать зарплату, переводить ее в доллары, а потом опять переводить в тенге, чтобы покупать еду, оплачивать квартплату – это глупо. Это не так работает. Хранить деньги в долларах стоит, если вы хотите сохранить их и не быть подверженным девальвации. Все зависит от целей. Это как в магазине, когда я беру продукты незнакомому человеку, я могу не знать, что у него непереносимость лактозы, аллергия, или же он вегетарианец. Но как только я узнаю, какие у него предпочтения, денежные и временные сроки, то сразу становятся понятно, что ему нужно.

В целом совет опять такой – диверсифицировать. Обычно, когда на рынке паника, в цене теряет и тенге, и доллар (тенге падает сильнее, поэтому кажется, что доллар растет), золото, облигации приобретают ценность. А когда все успокаивается, то золото теряет цену, а доллар растет. Это динамичные процессы, и все зависит от того, хотите ли вы заработать, хранить или быть защищенными.

- Куда можно вложить небольшие суммы?

- Куда угодно, сейчас все цифровизировано, все находится в приложениях телефона. Раньше, например, нельзя было открывать депозиты на сумму меньше 20 тыс. тенге, сейчас это 1 тыс. тенге, у некоторых банков – 100 тенге. Потому что вас больше не нужно регистрировать, тратить на вас время, оплачивать работу сотрудника, который этим занимается, то есть раньше затрат было больше. Сейчас это делают не люди, а приложения в телефоне, следовательно никаких комиссий. Что я могу купить на маленькую сумму? Акции Halyk Bank стоят 114 тенге за штуку. Есть у вас 114 тенге, можете вы их вложить в акции? Ответ «да». Если вы хотите купить акции Tesla, то нужно как минимум 700 долларов. Лимита нет. Раньше брокеры брали комиссию, за транзакции, сумму, работали индивидуально, им было невыгодно работать с человеком, у которого менее 5 или 50 тыс. долларов. Сейчас никаких ограничений нет, даже золото можно покупать через телефон. Просто брать и делать, вот и все.

- Депозиты каких банков вы бы назвали наиболее выгодными?

- Не бывает выгодных депозитов, бывают более доходные, более защищенные, застрахованные. Для кого-то выгода – это не потерять их, для кого-то – иметь больший процентный доход. Сейчас базовая ставка 14,5% и это диктует, какие ставки будут и на кредит, и на депозит. То есть вы можете найти депозит и под 16%, но там будут условия: не снимать в течение года или должна быть определенная сумма, или не будет возможности пополнения. Я не знаю, это выгодно для вас или не выгодно? Депозит, который не имеет ликвидности, чтобы деньги там просто лежали – для кого-то да, для кого-то нет. На данный момент самый простой ликвидный депозит – от Kaspi, там 12% годовая ставка, эффективная ставка – в районе 14%.

- Уже объявили выход на IPO КазМунайГаза в этом году. Стоит ли покупать акции компании?

- Для начала нужно понять, почему компании в принципе выпускают акции. Если это делать в свободной экономике, без принуждения, то акции выпускаются с целью получить деньги, которые не обязательно возвращать, на которые ты можешь нанять больше персонала, построить больше заводов, купить больше аппаратуры и быстрее захватить рынок или победить своего конкурента. Представьте, что вы производите телефоны на дому, у вас в неделю получается всего один телефон, но телефоны классные. Вы никак не сможете за год произвести миллион телефонов. Для этого нужно больше персонала, оборудования, а чтобы нанять и приобрести – нужны деньги. Если вы будете нанимать людей по мере роста прибыли, то есть расти органически, вы можете опоздать и не успеть вывести миллион телефонов за год. На это потребуется 5 лет. А если продать часть своей компании, а акции – это кусочки компании, инвесторам, сразу же получить деньги, нанять персонал и производить сразу в больших масштабах, но при этом делиться прибылью с инвесторами, и это все равно выходит выгоднее, чем делать это самостоятельно. То есть это делается, чтобы быстрее развиваться.

В данном случае КазМунайГаз не хочет выпускать акции, компания не хочет делиться прибылью с инвесторами. Ей своих денег и так хватает, ей не нужно развиваться дальше. Но государство сверху говорит продавать акции, выпускать доли. Мне не хочется покупать доли компании, которую принудили становиться публичной. Но я еще не знаю, сколько она зарабатывает (пока она не обязана афишировать бухгалтерию, свои доходы, планы). Следовательно, я не знаю, как оценить одну акцию, какую ценность я буду получать от этих акций, может быть, акции будут приносить мне по 100 тенге в год, а может быть, по 100 тыс. тенге в год. Даже если компания будет очень крутой, но если акция стоит слишком дорого, то смысла ее покупать нет. Если компания не собирается развиваться дальше, то зачем мне покупать акцию, цена которой будет стоять на месте? Я не говорю, что КазМунайГаз плохая компания или не стоит покупать ее акции. Информации еще нет, но, когда она появиться, можно будет проанализировать отчетности, посчитать и принять решение, покупать или нет.

- Какой бы Вы дали совет казахстанцам, чтобы их расходы не превышали доходы, и они не попадали в долговые ямы?

- Есть несколько простых советов, которые и так все знают, но мало, кто придерживается. Это как, когда говорят, что следует заниматься спортом, не смотреть перед сном на экран телефона, не есть после 6 тяжелую пищу, не пить кофе, выпивать определенное количество воды в день. Все мы об этом знаем, но кто это делает? Это делают осознанные люди, которых беспокоит их питание, самочувствие и так далее. Что я делаю сам? Стабильно я откладываю не менее 10% от любого моего дохода (даже если это көрімдік или подарок на день рождения) либо инвестирую. Остальные деньги трачу так, как хочу. Главное не трогать деньги, которые я отложил. При этом откладывать стоит в двух направлениях. Первое – это подушка безопасности, это неприкасаемая сумма, которая должна вас спасать от кредитов, увольнений, долгов, травм и болезней. К примеру, у вас перелом ноги, оплачиваются только несколько дней больничного, а что делать в остальные дни, пока вы будете восстанавливаться. Так и начинаются обычно кредиты, когда что-то происходит в жизни, на что срочно нужны деньги, а денег нет, накоплений нет. Подушка безопасности – это способ уберечься от ненужных кредитов. Кстати, номинальная ставка по кредиту в Kaspi сейчас в годовом выражении 46%. Если эта цифра вас не пугает, я не знаю, что сказать. Она должна вас пугать. Да, переплата выходит в районе 26%, но вы же не всеми деньгами пользуетесь, вы начинаете их отдавать уже со следующего месяца, поэтому по номиналу все равно очень много выходит. Подушку безопасности нельзя тратить на тои, только в случае возникновения проблемы, с которой вам никак не справиться. Как только справились, восполняем ее обратно. Сумма подушки безопасности – это сумма 3-6-месячных ваших трат. Посчитайте, сколько денег вы тратите в месяц на комфортную жизнь и умножьте это на 3 или 6, вот вам и подушка безопасности. Что я делаю с остальными деньгами, то есть теми 10%, которые я регулярно откладываю, после того, как подушка наполнена? Я их инвестирую. Если эти деньги не нужны мне в ближайшие 5 лет, то это акции, если нужны будут в ближайший год или два, то это облигации. Если нужно сохранить их от кризисов, то это доллары и золото. Если нужен пассивный доход, то это купоны, дивиденды, долевое совладение. То есть деньги работают, не лежат мертвым грузом, не теряют в цене, девальвация, инфляция им не страшна. 10% от дохода от инвестиций я также откладываю и запускаю. И представьте, через 10-15 лет у вас накопиться столько денег, что вам хватит до конца жизни. Пассивный доход будет окупать все траты. За границей на курортах можно встретить этих людей – 40+, которые живут в удовольствие, катаются на велосипедах, осваивают скейтборды, прыгают с парашютом. Занимаются они тем, что по душе. То есть это люди, которые начали копить и инвестировать в свои 25-30 лет и заработали себе на пенсию, на которую не нужно выживать, а можно жить. Инвестиции – это не так, что ты сегодня вложил, а завтра уже миллионер. Когда я говорю людям про 15 лет, им становится страшно, что это слишком долго. А сколько лет вы планируете жить, работать? Я работал в найме 5 лет, и мне было очень тяжело вставать каждый день в 7 утра. Сейчас я могу позволить себе просыпаться в 11, но полной финансовой свободы я еще не достиг, я на полпути.

- Увеличился ли спрос на финансовых консультантов в Казахстане?

- Он уменьшился с начала января по причине того, что у людей уменьшилась зарплата. Я говорю в среднем, потому что производство встало и некоторые компании просто не могли выплачивать зарплату. Попутно увеличилась стоимость тех или иных зарубежных товаров, из той же России. Людям становится страшно, они начинают переходить в режим максимальной экономии. Они считают, что финансовые консультанты им не нужны в этот момент. Но, как ни странно, кризис – это самое лучшее время для того, чтобы вкладывать те или иные деньги. Потому что упало и хорошее, и плохое, но обычно в такие моменты денег у людей нет, потому что нет подушки безопасности. Они на грани того, чтобы брать кредиты.

- Считаете ли вы надежными образовательные депозиты в Казахстане?

- Вы, наверное, имеете в виду депозит AQYL. Его можно использовать только в образовательных целях, если по другим целям, то 5%, которые капали вам ежегодно, плюс премия, то они аннулируются. Надежный он ? Да, у него есть государственная страховка. Но если вы потратите эти деньги не по назначению, то нет. Эти деньги можно и самому инвестировать. Дело в том, что ваши деньги получает банк. И что он с ними делает? Они там множатся, за вас их отправляют на биржу, шапку себе оставляют, а вам 5%. Вот и все. А если вы еще не по назначению их потратите, то и этих 5% у вас не будет, а все это время банки зарабатывали на ваших деньгах. Так работают банки.

- Благодарю за беседу!