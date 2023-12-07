Куда ведут Европу выборы в Нидерландах?

После прошедших 22 ноября парламентских выборов в Нидерландах возникло много вопросов относительно новых политических тенденций и не только в этой стране, но и в Европейском Союзе в целом. И дело здесь даже не в том, что среди весьма жестких предвыборных обещаний Герта Вильдерса, лидера победившей на выборах популистской «Партии свободы», были выход из ЕС и отказ от евро в пользу национальной валюты гульдена. Естественно, что после выборов стали много говорить, что теперь Нидерланды теоретически могут последовать за Великобританией. По аналогии с Brexit такой возможный процесс называли Nexit. Какое развитие событий ожидать, читайте в материале международного обозревателя агентства Kazinform.

Антиисламские настроения в политике Вильдерса

Выборы в Нидерландах продемонстрировали, что все более широкая общественность в Европе начинает демонстрировать усталость от базовых принципов ее политической жизни. В результате традиционные партии теряют свои позиции и появляется шанс у ранее маргинальных политических сил, вроде той же «Партии свободы». В этом смысле Нидерланды очень показательный пример. Это страна с традиционно весьма либеральной политикой. И даже если здесь на первый план выходят партии с довольно жесткими праворадикальными взглядами, то ситуация выглядит весьма сложной для обычной европейской политики.

Например, Вильдерс выступает против миграции, в последние десятилетия поддерживал традиционный истеблишмент в Европейском Союзе, в том числе в Нидерландах. Но по мере роста числа мигрантов заметно выросли опасения существенной части общества в европейских странах. Их беспокоит угроза потери идентичности, потому что мигранты не адаптируются и живут своими общинами.

При этом их обеспечивают в рамках социальной политики тех же Нидерландов, что на фоне ухудшения ситуации в экономике сказывается, в том числе и на уровне жизни местного населения. В Нидерландах уже 25% населения иммигранты, но больше недовольства вызывают выходы из мусульманских стран, официально 5% населения, в Европе их стало особенно много после начала войны в Сирии. В результате даже самое либеральное население начинает серьезно опасаться происходящих изменений, чем, собственно, и воспользовался Вильдерс и его «Партия свободы». Например, он выступает против присутствия ислама в Нидерландах и призывает к закрытию мечетей. Жесткая антиисламская позиция обеспечила ему много голосов на ноябрьских выборах 2023 года.

Фото: freepik.com

Собственно, политика в отношении миграции и стала тем камнем преткновения, о который разбился корабль прежней правящей коалиции. Все четыре входящие в ее состав партии потеряли много голосов. Правоцентристская «Народная партия за свободу и демократию» потеряла почти 7% голосов и 10 мест в парламенте. Левоцентристская «Демократы 66» почти 9% голосов, Христианско-демократический призыв» 6%, «Христианский союз» - 1,5%.

Это наглядно продемонстрировало усталость общества от прежней политической элиты, но также и самой элиты от своей политической деятельности.

Почему выборы были досрочными

Хотя очередные выборы должны были пройти в 2025 году, но они объявили о внеочередных выборах и многие из деятелей коалиции отказались от активного участия в них. В то же время 56-летний премьер-министр Марк Рютте вообще объявил о своем уходе из большой политики. По сути, это уход от ответственности. Потому что голландские политики не могут не понимать, что общество недовольно новыми вызовами, которые связаны с ухудшением уровня жизни на фоне растущих обязательств государства по поддержке и приему мигрантов, а также внешней политике в фарватере общеевропейской политики.

На фото Герт Вильдерс / фото: ТАСС/ ABACA/ Utrecht Robin

Возможно, что самое тяжелое последствие этих выборов - это выражение общего разочарования населения и политиков одной из самых развитых и в тоже время либеральных стран в составе ЕС. И неизвестно, что в данном случае хуже - первое место на этих выборах «Партии свободы» Вильдерса или то, что политический истеблишмент не готов брать ответственность за непопулярные решения. Потому что теперь любой политик должен будет оглядываться на те голоса, которые набирают праворадикальные партии по всей Европе.

Смогут ли партии создать коалицию

Конечно, в целом не все так плохо. Первое место «Партии свободы» не гарантирует ей власти в стране. У нее только 37 голосов из 150 мест в парламенте. Правоцентристские партии «Народная партия за свободу и демократию» (24 места) и «Новый общественный договор» (20 мест) уже заявили, что не будут проводить консультации о создании правящей коалиции с правыми радикалами из «Партии свободы». Левоцентристская коалиция «Партии труда» и «Зеленых левых» (25 мест) в таком качестве ультраправыми даже не рассматривается.

Инфографика: Kazinform

Для большей части политического истеблишмента Нидерландов неприемлемыми являются те пункты программы ультраправых, которые предусматривают выход из ЕС, отказ от евро, отказ от поддержки Украины и антиисламская политика. Хотя Вильдерс уже говорит о готовности отложить некоторые из них. Собственно, для популистских партий свойственно вносить коррективы в свою предвыборную риторику. Можно вспомнить нынешнего премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая сегодня является вполне респектабельным политиком, хотя шла на выборы с весьма жесткими заявлениями весьма ультраправого толка.

Политики должны учитывать настроения общественности

Так что выборы в Нидерландах не стали революцией, которая могла бы потрясти основы политической системы этой страны. Но они обозначили определенные границы ее развития. Политики должны будут учитывать настроения общественности. В целом демократическая система позволяет нейтрализовать самые крайние точки зрения даже, когда они способны набирать много голосов избирателей.

Но нельзя сказать, что это проходит для нее бесследно. Нейтрализация ультрарадикалов справа и слева приводит к ослаблению политической системы. Они исключаются из обычной политической практики формирования правительства. В результате сокращается пространство для маневра. Можно вспомнить, как Германии долго существовало коалиционное правительство правоцентристов христианских демократов и левоцентристов социал-демократов. Потому что никто не хотел звать в коалицию праворадикальную партию «Альтернативу для Германии» и леворадикальную партию «Левых». Но ничем хорошим для традиционных партий это не закончилось.

Можно вспомнить еще и Израиль. Затяжной политический кризис последних лет во многом связан с тем, что традиционные право- и левоцентристские партии вынуждены осуществлять политическое маневрирование в ситуации, когда существенную долю мест в парламенте занимают религиозные еврейские и арабские партии со своей повесткой дня. Арабы опираются на 20% электората, но традиционно они не участвуют в формировании правительств Израиля. Религиозные ортодоксы составляют 25% населения. Численность обеих этих групп все время увеличивается.

Фото: freepik.com

В этом смысле у нынешних выборов в Нидерландах есть и еще одно важное обстоятельство, которое имеет отношение и к некоторым другим европейским странам. Оно связанно с демографией. Более высокая рождаемость ведет к росту численности, к примеру, мусульманского и африканского населения. На определенном этапе они должны будут войти в политическую систему, исходя из своей роли в электорате. При этом в традиционных европейских странах происходит депопуляция, которая будет только усиливаться в связи с ростом числа домохозяйств, состоящих из одного человека. Это связано с индивидуалистическими ценностями в европейском обществе. В то время, как восточные общества ориентируются на коллективистские ценности и живут общинами.

Когда в Нидерландах сформируют новое правительство

Естественно, что включение выходцев из восточных стран в политическую жизнь страны будет неизбежным. И скорее всего они будут играть в ней роль, похожую на ту, которую арабские партии занимают в политической системе Израиля. Часть европейцев такая перспектива не может не настораживать, что и продемонстрировали голландцы на этих выборах.

К примеру, в Великобритании учитывают эту тенденцию и активно включают представителей восточных общин в политический истеблишмент. Поэтому они не отличаются от британских политиков по своим ценностным ориентирам, они учились в тех же школах, университетах, участвовали в тех же клубах по интересам.

Европейцам в этом смысле несколько сложнее. Пропорциональная система выборов оставляет меньше возможностей избежать появления рано или поздно партии, ориентированной на интересы меньшинств. Особенно на фоне жестких заявлений того же Вильдерса. К тому же, в Нидерландах практически нет избирательного порога. Он составляет около 0,5%.

Теперь в Нидерландах будут пытаться сформировать правительство. Это будет трудно сделать и с участием «Партии свободы», и без нее. Хотя всегда можно сформировать коалицию право- и левоцентристов, как это делали в Германии при премьерстве Ангелы Меркель. Но это скажется на репутации создавших ее партий. Хотя с тактической точки зрения это позволит продолжить курс прежнего правительства, отложив решение главных проблемных вопросов на перспективу, а там либо Вильдерс станет правоцентристом, либо пройдут новые выборы.