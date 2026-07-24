Куда сходить в Алматы 25–26 июля: спорт, кино, концерты, фестивали

На выходные 25–26 июля в Алматы запланированы масштабные опен-эйры, международные фестивали и яркие шоу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спорт

В воскресенье, 26 июля, в 19:00, в Алматы на Центральном стадионе состоится один из главных и самых ожидаемых футбольных матчей сезона Казахстанской Премьер-Лиги (КПЛ). В рамках 19-го тура КПЛ алматинский «Кайрат» принимает на своем поле лидера турнирной таблицы — шымкентский «Ордабасы». Это принципиальная битва за первое место в чемпионате. Изначально матч планировался на 25 июля, но по согласованию сторон его официально перенесли на день позже.

Фестивали и шоу под открытым небом

Toyla Music Festival 2026 пройдет 25 июля, с 15:00 на Первомайских прудах. Это масштабный музыкальный фестиваль в концепции «казахской тойханы под открытым небом». Хедлайнерами выступят британский дуэт Hurts, а также группы АИГЕЛ, Pompeya, Шура и Dudeontheguitar. Для гостей организован трансфер от Дворца спорта имени Балуана Шолака.

IV Международный цирковой фестиваль «Almaty Circus Festival» пройдет 25 и 26 июля в Казахском государственном цирке. Это будут финальные дни масштабного фестиваля, на котором выступают топовые артисты из 20 стран мира. В программе — опасные трюки воздушных гимнастов, акробаты, жонглеры, клоуны и мощное световое шоу.

Кино и культурные события

Тематическое событие для киноманов и ценителей визуальной культуры «Пульс кино в Алматы» состоится 25 июля в 19:00. Неделя креативных технологий ACT Creative Tech Week 2026 начнется 25 июля в 10:00. Мероприятие подойдет тем, кто интересуется диджитал-искусством, технологиями и современными медиа.

В кинотеатрах Алматы сейчас идет разнообразный прокат — от масштабных голливудских блокбастеров до отечественных комедий и анимации.

Зарубежные блокбастеры:

• «Одиссея» — масштабный фантастический приключенческий экшен в прочтении Кристофера Нолана.

• «Зловещие мертвецы: Пекло» — новый атмосферный фильм ужасов для любителей острых ощущений.

• «Живая ярость» — динамичный боевик, представленный в большинстве крупных сетей.

• «Сверхспособные» — фантастический экшен о людях с необычными силами.

Казахстанское кино:

• «Бишарашки в Индии: В поисках мамы» — новая отечественная комедия, продолжающая популярную семейную франшизу.

• «Степь» (Dala) — драматический боевик местного производства.

• «Сансыз Бай» — локальная комедийная новинка.

Для семейного просмотра и детей:

• «Миньоны и монстры» — главный анимационный приключенческий хит этого лета.

• «История игрушек 5» — продолжение культовой анимационной истории от Pixar.

• «Мой дикий друг. Возвращение домой» — добрый семейный фильм о приключениях и дружбе.

Музыкальные вечера и стендап

Группа «Жеме» — Nice Dream выступит 25 июля в 15:30 в джаз-клубе EverJazz. Ожидается живой концептуальный концерт с мягким джазовым и авторским звучанием для уютного субботнего дня.

Шоу Sezim Melodiasy пройдет 25 июля в Central Stand-up Club. Ожидается атмосферный вечер на стыке комедии, живых откровений и музыки.

Ранее мы сообщали, что концертный рынок Казахстана достиг рекордных 48,1 млрд теңге.