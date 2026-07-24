Куда сходить в Алматы 25–26 июля: спорт, кино, концерты, фестивали
На выходные 25–26 июля в Алматы запланированы масштабные опен-эйры, международные фестивали и яркие шоу, передает корреспондент агентства Kazinform.
Спорт
В воскресенье, 26 июля, в 19:00, в Алматы на Центральном стадионе состоится один из главных и самых ожидаемых футбольных матчей сезона Казахстанской Премьер-Лиги (КПЛ). В рамках 19-го тура КПЛ алматинский «Кайрат» принимает на своем поле лидера турнирной таблицы — шымкентский «Ордабасы». Это принципиальная битва за первое место в чемпионате. Изначально матч планировался на 25 июля, но по согласованию сторон его официально перенесли на день позже.
Фестивали и шоу под открытым небом
Toyla Music Festival 2026 пройдет 25 июля, с 15:00 на Первомайских прудах. Это масштабный музыкальный фестиваль в концепции «казахской тойханы под открытым небом». Хедлайнерами выступят британский дуэт Hurts, а также группы АИГЕЛ, Pompeya, Шура и Dudeontheguitar. Для гостей организован трансфер от Дворца спорта имени Балуана Шолака.
IV Международный цирковой фестиваль «Almaty Circus Festival» пройдет 25 и 26 июля в Казахском государственном цирке. Это будут финальные дни масштабного фестиваля, на котором выступают топовые артисты из 20 стран мира. В программе — опасные трюки воздушных гимнастов, акробаты, жонглеры, клоуны и мощное световое шоу.
Кино и культурные события
Тематическое событие для киноманов и ценителей визуальной культуры «Пульс кино в Алматы» состоится 25 июля в 19:00. Неделя креативных технологий ACT Creative Tech Week 2026 начнется 25 июля в 10:00. Мероприятие подойдет тем, кто интересуется диджитал-искусством, технологиями и современными медиа.
В кинотеатрах Алматы сейчас идет разнообразный прокат — от масштабных голливудских блокбастеров до отечественных комедий и анимации.
Зарубежные блокбастеры:
• «Одиссея» — масштабный фантастический приключенческий экшен в прочтении Кристофера Нолана.
• «Зловещие мертвецы: Пекло» — новый атмосферный фильм ужасов для любителей острых ощущений.
• «Живая ярость» — динамичный боевик, представленный в большинстве крупных сетей.
• «Сверхспособные» — фантастический экшен о людях с необычными силами.
Казахстанское кино:
• «Бишарашки в Индии: В поисках мамы» — новая отечественная комедия, продолжающая популярную семейную франшизу.
• «Степь» (Dala) — драматический боевик местного производства.
• «Сансыз Бай» — локальная комедийная новинка.
Для семейного просмотра и детей:
• «Миньоны и монстры» — главный анимационный приключенческий хит этого лета.
• «История игрушек 5» — продолжение культовой анимационной истории от Pixar.
• «Мой дикий друг. Возвращение домой» — добрый семейный фильм о приключениях и дружбе.
Музыкальные вечера и стендап
Группа «Жеме» — Nice Dream выступит 25 июля в 15:30 в джаз-клубе EverJazz. Ожидается живой концептуальный концерт с мягким джазовым и авторским звучанием для уютного субботнего дня.
Шоу Sezim Melodiasy пройдет 25 июля в Central Stand-up Club. Ожидается атмосферный вечер на стыке комедии, живых откровений и музыки.
Ранее мы сообщали, что концертный рынок Казахстана достиг рекордных 48,1 млрд теңге.